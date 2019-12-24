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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 тра, 2024 15:51
Sense Bank написав:
Добрий день! Це щомісячні зарахування на суму від 70 000 грн. Це можуть бути і перекази, поповнення карткового рахунку. Не лише зарплата, але й враховуються звичайні поповнення.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Да-да, а потом замучаешься объяснять отделу ФМ что это за пополнения. К моему мужу однажды прицепился ФМ за зачисление средств, которое зашло к нему на карту е-пидтрымка после погашения одного из выпусков овдп, которые он приобрёл в Дие за счёт сениных кредитных средств (
Howl написав:Sense Bank
, іншими словами, щоб мати персональний сервіс, мені достатньо ганяти 70к грн між своїми рахунками фізичної особи (2620) й Сенсу мені надасть персонального менеджера?
Если хотите поиметь проблемы с отделом ФМ банка, вперёд )
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Кассандра
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Додано: Нед 12 тра, 2024 16:08
Кассандра написав:Вопрос к офпреду. Для того, чтобы иметь персонального менеджера в отделении, нужно иметь на счетах 250 тыс. или сюда входят также и инвестиции? Не путать с оплатой пакета
Спробуйте описати ваші очікування від наявності персонального. Може так виявитись, а що у вас якісь марні сподівання.
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2XL
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Додано: Нед 12 тра, 2024 16:11
2XL скоріше за все так і є. Але питання потребує проведення додаткового инвестигейшина )
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Кассандра
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:13
Які покупки кваліфікуються для повернення бонусів? десь є список ? Наприклад поповнення Київстару чи розетка ? Дякую
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Ukrainian
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:14
Ukrainian, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.
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Howl
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:19
Howl написав:Ukrainian
, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.
І покупка на розетці має перевищувати суму бонусів ?
Якщо бонусів 1153.92 то покупка має бути на 1154 грн і більше ? Я вірно розумію ?
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Ukrainian
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:28
Ukrainian написав: Howl написав:Ukrainian
, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.
І покупка на розетці має перевищувати суму бонусів ?
Якщо бонусів 1153.92 то покупка має бути на 1154 грн і більше ? Я вірно розумію ?
1153.92х0.8 приблизно
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2XL
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Додано: Нед 12 тра, 2024 22:37
2XL написав: Ukrainian написав: Howl написав:Ukrainian
, ті покупки, за якими нараховуються бонуси. Поповнення Київстар -- ні, Розетка -- так.
І покупка на розетці має перевищувати суму бонусів ?
Якщо бонусів 1153.92 то покупка має бути на 1154 грн і більше ? Я вірно розумію ?
1153.92х0.8 приблизно
Якщо покупка буде трохи більша ?
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Ukrainian
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Додано: Пон 13 тра, 2024 00:58
Ukrainian написав:
Якщо покупка буде трохи більша ?
Тоді не вистачить горіхів. Це повинен бути чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів. І чек не "старіше" місяця.
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Golf_streem
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Додано: Пон 13 тра, 2024 01:29
Golf_streem написав: Ukrainian написав:
Якщо покупка буде трохи більша ?
Тоді не вистачить горіхів. Це повинен бути чек/чеки з сумою (помноженою на 0,8) меншою, ніж кількість ваших горіхів. І чек не "старіше" місяця.
Одноразова покупка на 922 грн не старіше місяця ? Дивна якась система.
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