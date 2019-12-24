Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 14 тра, 2024 16:45
Sense Bank написав: Doda написав:
А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А яким способом можна отримати?
Doda
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Додано: Вів 14 тра, 2024 17:05
Doda написав: Sense Bank написав: Doda написав:
А якщо депозитів кілька, то кожен можна отримати в дату закінчення?
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
А яким способом можна отримати?
Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Вів 14 тра, 2024 17:15
Так, головне, щоб у вас була відключена пролонгація депозитів)
Ваша помічниця, Оля🧚♀️[/quote] А яким способом можна отримати?[/quote] Для отримання коштів потрібно буде звернутись у відділення банку) Ваша помічниця, Оля🧚♀️[/quote] У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?
Doda
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Додано: Вів 14 тра, 2024 17:31
Doda написав:
У чаті в застосунку дали іншу інфо: для отримання коштів потрібно чекати закінчення всіх депозитів і тільки після закінчення останнього депозиту млжна отримати кошти зі всіх депозитів. Де правда?
Хммм.. дуже цікаво)
Вже спішу до вас в особисті для уточнення деталей!
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Вів 14 тра, 2024 20:36
novichok написав: Sense Bank написав: посетитель написав:
Цікавить яка максимальна сума надходжень за місяць у мене вказана в анкеті. І як її змінити якщо що?
Підказати вам суму, яка вказана в анкеті ми, на жаль, не можемо(
Але ви в будь-який момент можете повторно пройти ідентифікацію і коректно вказати суму надходжень😉
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7167971474
Ваша помічниця, Оля🧚♀️
а де по вашому посиланню коректно вказати суму надходжень за місяць при проходженні ідентифікації? там є тільки зарплата та додатковий дохід
без відповіді?
novichok
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Додано: Вів 14 тра, 2024 21:03
novichok Окремо немає можливості вказати максимальну суму надходжень в місяць. Банк самостійно розраховує цю суму з урахуванням інформації, яку ви надаєте при останній ідентифікації в банку, про свій тип зайнятості, розмір і джерела доходів. Тому ви можете повторно пройти ідентифікацію і вказати актуальний розмір доходів. Ваша помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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Додано: Вів 14 тра, 2024 21:19
Sense Bank написав:
Банк самостійно розраховує цю суму з урахуванням інформації, яку ви надаєте при останній ідентифікації в банку, про свій тип зайнятості, розмір і джерела доходів.
А як клієнтові дізнатися що там банк розрахував?
Striker написав:
...то перс менеджер в мене зараз є?
Це треба дізнаватися через підтримку. Вони тобі повідомлять чи є в тебе персональний менеджер і хто, чи ні. Скоріше за все, що ні.
Howl
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Додано: Вів 14 тра, 2024 21:40
Howl написав: Sense Bank написав:
Банк самостійно розраховує цю суму з урахуванням інформації, яку ви надаєте при останній ідентифікації в банку, про свій тип зайнятості, розмір і джерела доходів.
А як клієнтові дізнатися що там банк розрахував?
Може перенесли в додатку цю інформацію? Не логічно було б заховати...
2XL
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Додано: Вів 14 тра, 2024 21:47
2XL написав:
Може перенесли в додатку цю інформацію? Не логічно було б заховати...
З приводу цього питання біжу за уточненнями😉
Як тільки отримаю інф. відразу тут відпишу вам)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Sense Bank
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