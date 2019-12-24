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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2024 10:13
Sense Bank написав:
зниження ставки з 2,25% до 1,75%
а нєєє, тоді я в Райф пішов )
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Amethyst
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:03
Amethyst написав: Sense Bank написав:
зниження ставки з 2,25% до 1,75%
а нєєє, тоді я в Райф пішов )
записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
жовта картка
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greenozon
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Додано: Чет 13 чер, 2024 13:05
greenozon написав: Amethyst написав: Sense Bank написав:
зниження ставки з 2,25% до 1,75%
а нєєє, тоді я в Райф пішов )
записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
жовта картка
Та нікуди він не пішов , просто шантажує)
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:17
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:12
Ой, а нагадайте, зараз же можна гаситися у вихідні дні внутрішнім СЕПом з дебетки? А то я по старій звичці гасився в останній робочий день тижня, якщо РД припадала на вихідні. А то завтра вже РД на Реді і 16-го РД на двух Хам-онах, а я ще не гасив.
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Striker
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:18
Striker написав:
Ой, а нагадайте, зараз же можна гаситися у вихідні дні внутрішнім СЕПом з дебетки? А то я по старій звичці гасився в останній робочий день тижня, якщо РД припадала на вихідні. А то завтра вже РД на Реді і 16-го РД на двух Хам-онах, а я ще не гасив.
ну втановлено, що таки внутрішній р2р вже проводять поточним днем, краще до 18:00
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Amethyst
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:25
Amethyst, і внутрішній "по реквізитам" так само?
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Striker
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:36
Striker написав:Amethyst
, і внутрішній "по реквізитам" так само?
По рек-там внутрішній взагалі повинен завжди проводитися поточним оперднем,
але сінхра з карткою може до 30хв проходити, це якщо треба зразу щось купити.
оф. опердн з 9 до 18, але можна спробувати і до 19:00 погаситися
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Amethyst
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:58
Striker написав:
Ой, а нагадайте, зараз же можна гаситися у вихідні дні внутрішнім СЕПом з дебетки? А то я по старій звичці гасився в останній робочий день тижня, якщо РД припадала на вихідні. А то завтра вже РД на Реді і 16-го РД на двух Хам-онах, а я ще не гасив.
можна, недавно в неділю гасився таким чином (графіт -> хамелеон)
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greenozon
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Додано: Суб 15 чер, 2024 12:46
Вчера в Сенс Супер глюк Апп прилетела новость о том, что к карте Ред теперь можно выпустить допкой карту Выгода. (правда, у меня есть Ред 2.0, и нет просто Ред, но это ладно)
А сегодня на электронную почту пришёл спам от Эпицентра (по программе Выгода).
Причём на адрес, который я ему точно не давал.
Зато я когда-то давно давал этот адрес тогда-ещё-Альфа-банку.
Закономерная мысль - какой Сеня слил Эпицентру мой е-мейл без моего согласия???
Sense Bank, шо скажете?
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