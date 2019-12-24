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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 97
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
12
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
15
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
24
Всього голосів : 97
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 10:13

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:зниження ставки з 2,25% до 1,75%

а нєєє, тоді я в Райф пішов )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:03

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:зниження ставки з 2,25% до 1,75%

а нєєє, тоді я в Райф пішов )



записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:05

Re: Sense Bank

greenozon написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:зниження ставки з 2,25% до 1,75%

а нєєє, тоді я в Райф пішов )



записуємо в блокнотик - бажає спонсорувати терористичний суб'єкт Р-ф (фу)
жовта картка
Та нікуди він не пішов , просто шантажує)

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lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 11:17

Нащо вам овдп???

https://minfin.com.ua/ua/2024/06/13/128945028/

Враховуємо ризики
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:12

Ой, а нагадайте, зараз же можна гаситися у вихідні дні внутрішнім СЕПом з дебетки? А то я по старій звичці гасився в останній робочий день тижня, якщо РД припадала на вихідні. А то завтра вже РД на Реді і 16-го РД на двух Хам-онах, а я ще не гасив. :oops:
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:18

  Striker написав:Ой, а нагадайте, зараз же можна гаситися у вихідні дні внутрішнім СЕПом з дебетки? А то я по старій звичці гасився в останній робочий день тижня, якщо РД припадала на вихідні. А то завтра вже РД на Реді і 16-го РД на двух Хам-онах, а я ще не гасив. :oops:

ну втановлено, що таки внутрішній р2р вже проводять поточним днем, краще до 18:00
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:25

Amethyst, і внутрішній "по реквізитам" так само?
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 19:36

  Striker написав:Amethyst, і внутрішній "по реквізитам" так само?
По рек-там внутрішній взагалі повинен завжди проводитися поточним оперднем,
але сінхра з карткою може до 30хв проходити, це якщо треба зразу щось купити.
оф. опердн з 9 до 18, але можна спробувати і до 19:00 погаситися :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 20:58

  Striker написав:Ой, а нагадайте, зараз же можна гаситися у вихідні дні внутрішнім СЕПом з дебетки? А то я по старій звичці гасився в останній робочий день тижня, якщо РД припадала на вихідні. А то завтра вже РД на Реді і 16-го РД на двух Хам-онах, а я ще не гасив. :oops:


можна, недавно в неділю гасився таким чином (графіт -> хамелеон)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:46

Вчера в Сенс Супер глюк Апп прилетела новость о том, что к карте Ред теперь можно выпустить допкой карту Выгода. (правда, у меня есть Ред 2.0, и нет просто Ред, но это ладно)

А сегодня на электронную почту пришёл спам от Эпицентра (по программе Выгода).
Причём на адрес, который я ему точно не давал.
Зато я когда-то давно давал этот адрес тогда-ещё-Альфа-банку.

Закономерная мысль - какой Сеня слил Эпицентру мой е-мейл без моего согласия???

Sense Bank, шо скажете?
Driver
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