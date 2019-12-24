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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 99
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
8
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
16
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
24
Всього голосів : 99
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:53

а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

:!: :?: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:46

Re: Sense Bank

Якщо РД 2-ге, то 30 червня можна гасити з дебетки?
Хоча з останніми пертурбаціями краще набагато раніше :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:46

  greenozon написав:а що Сенс може відповісти якщо потенційно під збій (із вини банку) попало десятки-сотні тисяч клієнтів? (мільйони???)

:!: :?: :idea:

Тут есть как бы три варианта. Если банк - пофигист - просто забить большой и толстый и послать всех недовольных в сад (суд) с туманными перспективами что либо с банка поиметь. Если банк - толераст - он выскажет массу извинений при этом сделав милую мордочку из разряда ну а то я ну не шмогла. При этом самым горячим могут что-то кинуть на лапу, чтобы сбить пыл. Ну или если банк волнует лояльность клиентов - то исключительно по своей доброй воле банк может предложить на выбор ряд плюшек. К примеру дать немного орехов. Или дать на июль повышенный процент кэшбека в какой-то из категорий кэшбека, или дать повышенный лимит на бесплатные р2р ну или ещё что. На самом деле банку должно виднее как он оценивает клиентскую лояльность и потенциальные имиджевые потери при поведении банка-пофигиста или банка-толераста. По большому случаю пусть не столь кардинальные на залеты у Аллы/Сени бывали и раньше. И помнится в большинстве случаев банк выходил в схожих ситуациях с честью. В любом случае если есть желание сделать можно много чего и получить взамен возросшую лояльность. Но можно поступить и как вы - задавая вопросы а что банк может сделать? Имхо тут вопрос надо ставить - как банк хочет себя показать перед клиентами в ситуации когда клиенты пострадали по вине банка? Толерастом? Пофигистом? Ваш вариант? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:53

  chipmunk написав:Якщо РД 2-ге, то 30 червня можна гасити з дебетки?
Хоча з останніми пертурбаціями краще набагато раніше :)

Ну лорд официозом заявил, что всё уже кончилось ) Поэтому вполне можно и второго загаситься

WallNutPen а вы не подсказывайте как банку поступать )
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 17:05

Ось і все,такий бонус

Повернення платежу № Повернення оплати за 10 шт ЦП UA4000230106 відміна договору купівлі ЦП № MD-від 16.06.2024, без ПДВ
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 19:52

Бенні Хілл Шоу

  sens написав:Повернення платежу № Повернення оплати за 10 шт ЦП UA4000230106 відміна договору купівлі ЦП № MD-від 16.06.2024, без ПДВ

Ми полагодили!

Сервіс інвестицій в Sense Bank працює в штатному режимі.

Можна придбати облігації😉
sens
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:44

Re: Sense Bank

  WallNutPen написав:Тут есть как бы три варианта.


Оце вам не влом було стільки тексту написати :) Як на мене банк перейшов у групу "понял - вичьорківаю" :)

Але бачу що все ж таки є бажання у людей отримати горіхи :) дріб'язково якось, Вам не здається?
DmitryZP
 
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