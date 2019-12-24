ну ви порівнюєте зовсім дві різні системи.
одна працює по принципу операції а інша працює по принципу розподілу по рахунку.
те що ви не розумієте не означає що чорт ногу зломить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 08 вер, 2024 11:31
ну ви порівнюєте зовсім дві різні системи.
одна працює по принципу операції а інша працює по принципу розподілу по рахунку.
те що ви не розумієте не означає що чорт ногу зломить.
Додано: Нед 08 вер, 2024 18:32
Re: Sense Bank
если продавец продает только через пейпал то как пройдет покупка с алкиной карты?
Додано: Нед 08 вер, 2024 21:45
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