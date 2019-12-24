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Sense Bank
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:02
tester7336 написав: Amethyst написав: tester7336 написав:
так а якщо покупка розподілиться раніше своїх коштів?
А такого вже не може бути у Алки за РіХламінТом. Десь з середини 22го всі приходи розподіляються початком опердня, а витрати наступним (+1) і далі днем... іноді (комуналка із ССА) може бути поточним після 19:00.
а від канала хіба не залежить?
наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
Ну ви ж можете кожен місяць отримувати на мило нормальну виписку по Реду, Хамону, Пакетці... і зробити таки правильні висновки.
Зарахування/розподілення і сторонніх р2р проходить поточним оперднем )
Поповнення в АТМ проводиться по картрах-ку за +15..20хв.
Але ж у Алки можуть бути і завтики
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Додано: Сер 11 вер, 2024 10:56
S i m написав:
я знаю про отделение, но я про него не спрашивал, я спросил про прислать...
Такого, на жаль, немає(
Дистанційно замовити не можна.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:17
Бачу в виписці з ССА проведений після останньої РД реверсал, вже 2 тижні тому. При цьому різниця між коштами в розстрочці та загальною забогованістю ніяк не корелює з вказаною сумою заборгованості на поточну РД, наразі показує в розстрочці суму заборгованості більшу, ніж загальна. Звернувся в ССА до пітримки, вони цей реверсал не бачать. Як дізнатися правду? Хочу здійснити на залишок овер 1к покупку, в розрахунку на розстрочку, та не розумію наявність особистих коштів.
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kulikrom
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:24
kulikrom написав:
Бачу в виписці з ССА проведений після останньої РД реверсал, вже 2 тижні тому. При цьому різниця між коштами в розстрочці та загальною забогованістю ніяк не корелює з вказаною сумою заборгованості на поточну РД, наразі показує в розстрочці суму заборгованості більшу, ніж загальна. Звернувся в ССА до пітримки, вони цей реверсал не бачать. Як дізнатися правду? Хочу здійснити на залишок овер 1к покупку, в розрахунку на розстрочку, та не розумію наявність особистих коштів.
Доброго дня, давайте я вам допоможу в цьому розібратися, вже поспішаю до вас у приватні повідомлення для уточнення даних.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:32
Sense Bank написав: tester7336 написав:
а від канала хіба не залежить?
наприклад покупка в терміналі сенса де +1 не спрацює а поповнення чужим додатком на карту?
Доброго ранку)
Все так, канал поповнення теж впливає. Умовно, якщо у вас на дебетці були кошти і ви переказали на КК, то має відразу зараховувати по рахунку.
Але якщо ви зробили поповнення через банкомат, там зарахування хоча і по балансу, але я б краще трошки почекав, щоб все було добре, кошти пройшли по рахунку і вже оплата повністю пройшла за рахунок власних коштів.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
але ви так і не відповіли що буде якщо розподіл витрат відбудеться раніше ніж розподіл поповнення. без отого вашого "краще почекати"
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tester7336
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:34
Amethyst написав:
розподілення і сторонніх р2р проходить поточним оперднем )
і давно таке покращення?
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tester7336
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:35
tester7336 написав:
але ви так і не відповіли що буде якщо розподіл витрат відбудеться раніше ніж розподіл поповнення. без отого вашого "краще почекати"
Покупка пройде за рахунок кредитного ліміту, але потім його відразу погасить це поповнення. Якщо день в день, то і %% нічого за цю операцію за день не нарахуються.
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Додано: Сер 11 вер, 2024 13:56
Вітаю. Звертаюсь до представника банку.
Скажіть, будь ласка, я можу замовити карту “Кешбек “Зроблено в Україні” у пластику? Якщо так, то тарифи на неї не будуть відрізнятися від тарифів цифрової карти “Кешбек “Зроблено в Україні”?
І ще одне питання: я можу оплачувати комунальні послуги, мобільний зв,язок цифровою картою “Кешбек “Зроблено в Україні” через застосунок SenseSuperAp?
Дякую за відповіді.
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finfen
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