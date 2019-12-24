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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лип, 2025 15:31
moveton написав:
При покупке паспорт неделю назад ещё был не нужен. А КЭП через поддержку народ получал с любым паспортом.
Сенс додаток при спробі покупки
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Додано: Чет 10 лип, 2025 22:57
Блин
Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?
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Arien
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Додано: Чет 10 лип, 2025 23:26
Arien написав:
Блин
Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?
так весёлая Алка, хто ж ишо
со всех кредиток, кроме Ред-Кеш. Там просто 3.5% от задолженности (кроме стандартных 26% годовых) на РД снимают, т.е. с 10К долгу сразу 350грн и ничоо, народ юзает, Алка хитро только глазками водит
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Додано: Чет 10 лип, 2025 23:29
Arien написав:
Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?
Тот, кто работает не в Тазике и поэтому не знал, что 150 было бы в самый раз?
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Додано: Суб 12 лип, 2025 19:09
Вроде на Ящере такого нет? там какую-то копейку списывают.
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Arien
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Додано: Суб 12 лип, 2025 20:00
Arien написав:
Вроде на Ящере такого нет? там какую-то копейку списывают.
РКО 100грн/мес?
Есть и на Хамоне, за долг на РД от 20грн списывают 100грн
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:15
5% кешбеку до Дня державності за покупки від тис.
Не знаю чи всім.
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:32
Ой+ написав:
5% кешбеку до Дня державності за покупки від тис.
Не знаю чи всім.
Є таке, але я стільки не п’ю...
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Додано: Вів 15 лип, 2025 17:37
Arien написав:
Блин
Кто придумал с карты АТБ снимать 100 грн, если есть задолженность?
Хто придумав змушувати працівників їх впарювати?))
Але заради їх бонусів…Поюзаю разок))
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