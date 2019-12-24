мені цікаво, що ви таке купуєте, що у вас в грейсі 200 т грн?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 18:39
Додано: Нед 03 сер, 2025 18:47
А что такого? У меня прям сейчас по АТБ столько. Именно столько потому, что больше, чем 200к на одну карту КЛ не дают. Обычные покупки по всем известному MCC про который обычно просят помалкивать
Додано: Нед 03 сер, 2025 18:52
Додано: Нед 03 сер, 2025 19:35
200к??? А давно получали КЛ? У меня 150 и на горячке говорят, что это максимум по этой карте (ред 2.0). И персмен есть, я его просил повысить, и тоже не помог. Если есть какой способ повысить, напишите, плиз.
Додано: Нед 03 сер, 2025 20:44
Re: Sense Bank
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:26
Re: Sense Bank
Тут и нет и да. По Реду мне действительно налили только 150к (уже не помню когда. Года полтора назад что ли) и, наверное, именно на него больше не поднимут. Но пару месяцев назад предложили оформить АТБ с отдельными 150к, которые потом становятся перемещаемыми, но на одну карту не более 200к. Поэтому сейчас я себе те общие 300к раскидал, как 200к на АТБ и 100к на Ред.
Додано: Нед 03 сер, 2025 21:49
Додано: Пон 04 сер, 2025 01:49
Re: Sense Bank
А те, за що не треба казати, теж можна в розстрочку? По АТБ або ред або кемел або вигоді?
Додано: Пон 04 сер, 2025 02:08
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