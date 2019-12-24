|
Sense Bank
Додано: Суб 16 сер, 2025 07:57
Navegantes написав: Искатель написав:
Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.
ССА показує 5399
Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.
Искатель
Додано: Суб 16 сер, 2025 08:08
Искатель написав: Navegantes написав: Искатель написав:
Напишіть, будь ласка, який МСС-код видає при купівлі через застосунок Розетка. По ідеї, там має бути один МСС-код.Якщо платили карткою Сенса, то у ССА одразу видно МСС-код.
Наперед дуже дякую.
ССА показує 5399
Дякую за відповідь! Щось подібне я чекав. 5399 - це один з дуже небагатьох МСС-кодів, які у різних банках відносяться до різних категорій. У Альянсі та Монобанку - це категорія "Продукти", у Сенсі - це категорія "Маркетплейси", а у Приватбанку - взагалі щось інше.
Тобто це не різні МСС-коди при оплаті на Розетці, а просто різне трактування одного й того ж різними банками.
Аккорд Банк теж 5399 трактує, як продукти.
lloydbanksua
