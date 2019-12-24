RSS
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 16:14

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

Категории который месяц уже никакущие! ни продуктов, ни аптек - ерунда одна.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 09.09.14
Подякував: 168 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 17:55

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

Друзі, підкажіть, якщо в деталях кредитки пише : "загальна заборгованість 10000 , з них у розстрочці - 10002" - це буде рахуватися, що в мене 2 власні гривні на рахунку? Питання важливе, бо пообіцяли акцію, але оплата повинна бути 100% з кредитних коштів. От тепер і думаю, дівати кудись ті 2 гривні, чи вони ролі не зіграють, бо кредитка ж все одно в мінусі.Чи мінус по розстрочкам - це окремо, а мінус по картці (а в мене тоді виходить плюс) - то окремо?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 02.09.19
Подякував: 376 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 18:14

  Arien написав:Категории который месяц уже никакущие! ни продуктов, ни аптек - ерунда одна.

Саме так.
Буду згортати з ними співробітництво.
Ліміти нікудишні. Для преміальності є інший банк.
В цій мушлі мʼяса більше нема
Хоча я в окремі місяці тільки на касі катаю її на 50-60 тис грн
Hotab
 
Повідомлень: 16073
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2478 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 18:47

Arien Та байдуже -які категорії, все одно більше 500грн не можна кешбеку - воно не варте взагалі
gruzdevvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 18:54

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, якщо в деталях кредитки пише : "загальна заборгованість 10000 , з них у розстрочці - 10002" - це буде рахуватися, що в мене 2 власні гривні на рахунку? Питання важливе, бо пообіцяли акцію, але оплата повинна бути 100% з кредитних коштів. От тепер і думаю, дівати кудись ті 2 гривні, чи вони ролі не зіграють, бо кредитка ж все одно в мінусі.Чи мінус по розстрочкам - це окремо, а мінус по картці (а в мене тоді виходить плюс) - то окремо?

2 гривні на мобільний зв'язок і...?
alibob
 
Повідомлень: 695
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 19:56

  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, якщо в деталях кредитки пише : "загальна заборгованість 10000 , з них у розстрочці - 10002" - це буде рахуватися, що в мене 2 власні гривні на рахунку? Питання важливе, бо пообіцяли акцію, але оплата повинна бути 100% з кредитних коштів. От тепер і думаю, дівати кудись ті 2 гривні, чи вони ролі не зіграють, бо кредитка ж все одно в мінусі.Чи мінус по розстрочкам - це окремо, а мінус по картці (а в мене тоді виходить плюс) - то окремо?

При наявності власних коштів на рахунку — акція не спрацює, оскільки покупка буде не 100% за кредитні кошти 😔
Якщо потрібно детальніше переглянути стан рахунку, то напишіть нам в особисті — перевірю 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13162
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1420 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 20:14

  Sense Bank написав:
  1finanсier написав:Друзі, підкажіть, якщо в деталях кредитки пише : "загальна заборгованість 10000 , з них у розстрочці - 10002" - це буде рахуватися, що в мене 2 власні гривні на рахунку? Питання важливе, бо пообіцяли акцію, але оплата повинна бути 100% з кредитних коштів. От тепер і думаю, дівати кудись ті 2 гривні, чи вони ролі не зіграють, бо кредитка ж все одно в мінусі.Чи мінус по розстрочкам - це окремо, а мінус по картці (а в мене тоді виходить плюс) - то окремо?

При наявності власних коштів на рахунку — акція не спрацює, оскільки покупка буде не 100% за кредитні кошти 😔
Якщо потрібно детальніше переглянути стан рахунку, то напишіть нам в особисті — перевірю 👌🏻

З повагою, Володимир 💎

Дякую, вирішив за порадою форумчанина просто спочатку купити якийсь дріб'язок )
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1080
З нами з: 02.09.19
Подякував: 376 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 20:20

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Дякую, вирішив за порадою форумчанина просто спочатку купити якийсь дріб'язок )

Но если не дождаться проведения этой покупки по счёту, то не факт, что Алка это сделает до проведения покупки в рассрочку :P Я бы воспользовался тем, что теперь даже Red разрешает на шару переводить свои деньги и убирал их переводом.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5878
З нами з: 23.03.18
Подякував: 69 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Пон 01 вер, 2025 22:39

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  1finanсier написав:Дякую, вирішив за порадою форумчанина просто спочатку купити якийсь дріб'язок )
Бистріше за все проведеться покупка через банери самого Сенса, наприклад, комуналка, мабіла, інет. І прям у квиташці ви побачите, коли ж таки була проводка по рахунку
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6655
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
11
