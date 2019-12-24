RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1478147914801481

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 07:43

Ой+
Мені персмен втулила АТБ на 200к ліміту. Поюзав і закрив . Треба було облігації купити? Я якось не вникну ніяк як воно працює (не займався вивченням) , який там профіт купити облігації на кредитні.
Hotab
 
Повідомлень: 16087
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 10:23

Re: Sense Bank

  Hotab написав:Треба було облігації купити? Я якось не вникну ніяк як воно працює (не займався вивченням) , який там профіт купити облігації на кредитні.

Тепер самі банкіри тягнуть в облігації, але справа в тому, що одними КЛ тяжко обійтись, враховуючи тривалість грейсу. Але якщо купив наперед, з погашеннями через певні періоди, то можна, наприклад, зараз купити реально лютневий "Токмак", якщо маєш "Керч" чи свої на депо, то і погасиш. Раніше якось краще стикувалось і можна було прикинути так графік, щоб максимально скористатись КЛ, а зараз у жовтні і далі кредитні навряд чи задію.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7080
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1119 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 12:29

Re: Sense Bank

Доброго дня. Скажіть, розстрочки протягом 3 місяців по 0,01 % все ще актуальні, чи ця дія вже закінчилася?
IGNAT
 
Повідомлень: 142
З нами з: 29.03.12
Подякував: 1748 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 12:40

  IGNAT написав:Доброго дня. Скажіть, розстрочки протягом 3 місяців по 0,01 % все ще актуальні, чи ця дія вже закінчилася?

До 30.09

https://sensebank.ua/momentalna-roztrocka
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1478147914801481
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, IDAN, kostya77 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 311343
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 26202
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.