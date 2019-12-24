А вот тут хотелось бы как раз поподробнее. Если в Дие покупать с White, то это засчитывается, как покупка и если покупать всего-то 3 гривневые бумаги (а валютных и одной хватит) в месяц, то пакет должен быть бесплатным. Если не был, то брать поддержку за ухо.
Вот почему было ждать, пока снимут комис, а не промониторить в SSA выполнение условий бесплатности - это уже я молчу. Быть спонсором банка - это дело благородное и похвальное.
edgar_po написав:Кошти від ОВДП надходять на рахунки Мінфіну і він ними користується. СЕНС лише обліковує операції. На відміну від депозиту, коли кошти дійсно є на рахунках банку і він ними користується.
Цеж ази користування ОВДП, які ви в першому класі не вивчили, а тепер обвинувачуєте банк, який у випадку ОВДП є лише фінансовим брокером і ніким чином не користується вашими коштами.
Всё же азы несколько другие. Минфину поступают деньги только, когда кто-то покупает бумаги на его аукционе. Дальше у него от этих бумаг одни убытки. Покупка/продажа в SSA - это уже операции на вторичке, которые к Минфину не имеет никакого отношения. Средства, вложенные в бумаги, действительно не входят в счётчик для White, но потому, что они попадают на счета инвестиционной компании "Торговец" (securities@sensebank.com.ua), которая является отдельной организацией от Сенсбанка, хоть и аффилированной. Поэтому счетами физика-владельца бумаг они не считаются. Просто отдельный от банка бизнес.
"СЕНС лише обліковує операції" - это ни о чём. Правильно сказать, что есть третья организация - "ДУ Сенс" (custody@sensebank.com.ua), которая занимается учётом бумаг (они на этот учёт могут поступить от компании "Торговец", а могут и из других источников) и координацией передачи денег от Минфина владельцу бумаг при выплатах от Минфина (Минфин платит в ДУ, а он дальше переводит на счёт владельца. И этот счёт часто даже не в СенсБанке).
А Сенсбанк - он таки банк: заводит счета организациям и физикам, переводит между ними деньги, принимает на депо, выдаёт кредиты и т.п. обычный банковский функционал. В том числе и сам покупает ОВГЗ у Минфина и не только, как банк, чтобы, например, они засчитывались в обеспечение резервов и ещё и доход приносили.