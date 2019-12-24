|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 вер, 2025 08:22
2XL написав:
Є можливість змінити кредитку АТБ на ред?
Оформити картку RED можна не закриваючи вашу картку АТБ прямо у нашому застосунку, за наявної пропозиції, в розділі продуктів 😉. В подальшому, за потреби, ви зможете вільно перерозподілити кредитний ліміт з АТБ на RED (через 10 днів з моменту активації картки) 🙌🏻
Є сенс зберегти картку АТБ для користування нею у мережі магазинів АТБ, а картку RED використовувати для інших актуальних покупок та оформлення моментальної розстрочки на них 👌🏻
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13179
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1425 раз.
2
2
2
Додано: Вів 30 вер, 2025 15:52
Ivanhoe написав:
Неактивний Рахунок до якого емітовано Картку – це Рахунок до якого Банком було випущено Платіжну Картку, по якому більше ніж 180 календарних днів від дати останнього робочого дня поточного місяця, не здійснювалось фінансових операцій / Рахунок, по якому Клієнтом оформлена заява на закриття Рахунку за умови, що з дати оформлення такої заяви пройшов термін 30 днів. Зарахування сум процентів на Рахунок, до якого емітовано Картку, що сплачуються Банком в межах встановлених правовідносин з Клієнтом, не вважаюється здійсненням фінансових операцій по Рахунку при віднесенні Банком рахунків до неактивних. Якщо в день списання комісії залишок на Рахунку, нижче комісії вказаної у тарифах, то комісія встановлюється та списується в межах залишку особистих коштів на Рахунку
А повернення депозиту не вважається операцією для переводу рахунку в активний стан?
Sense Bank, а давно це покращення ? Раніше не рахували тільки відсотки на залишок на рахунку/дох сейф. Відсотки по депозитам, вважалися за фін. операцію та тримали рахунок активним
Чи то депозитів все ж таки не стосується ?
Kalgan
-
Повідомлень: 1143
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 128 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:07
Здравствуйте, у друга сняло огромный процент на 30 день в день РД, за % за покупки, вместо символичных 1.36…
Речь о кредитке АТБ, покупались облигации в Дии.
По ред уже у меня аналогичная покупка, ничего не сняло, только символичную сумму.
В чем дело??
vadymbanker
-
Повідомлень: 1028
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 129 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:22
vadymbanker написав:
Здравствуйте, у друга сняло огромный процент на 30 день в день РД, за % за покупки, вместо символичных 1.36…
Речь о кредитке АТБ, покупались облигации в Дии.
По ред уже у меня аналогичная покупка, ничего не сняло, только символичную сумму.
В чем дело??
Дуже схоже, що не було погашено суму для пільгового періоду, тому замість пільгової відсоткової ставки нарахувалась стандартна, відповідно були списані ці нараховані відсотки.
По третім особам інформацію вам особисто чи назагал не надамо, раджу вашому другу звернутись самостійно до нашої чат-підтримки, або до нас у приватні повідомлення особисто.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13179
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1425 раз.
2
2
2
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:25
Sense Bank написав: vadymbanker написав:
Здравствуйте, у друга сняло огромный процент на 30 день в день РД, за % за покупки, вместо символичных 1.36…
Речь о кредитке АТБ, покупались облигации в Дии.
По ред уже у меня аналогичная покупка, ничего не сняло, только символичную сумму.
В чем дело??
Дуже схоже, що не було погашено суму для пільгового періоду, тому замість пільгової відсоткової ставки нарахувалась стандартна, відповідно були списані ці нараховані відсотки.
По третім особам інформацію вам особисто чи назагал не надамо, раджу вашому другу звернутись самостійно до нашої чат-підтримки, або до нас у приватні повідомлення особисто.
З повагою, Володимир
Какая либо разница между принципами кредиток ред или атб есть?
Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
vadymbanker
-
Повідомлень: 1028
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 129 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:27
Kalgan
Ні, нарахування відсотків по депозиту не входять до тих операцій, що роблять рахунок активним, відповідно до ДКБО банку.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13179
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1425 раз.
2
2
2
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:29
vadymbanker
Ні, пільговий період по карткам РЕД та АТБ працює однаково, тому проблема явно не в картках 👌🏻
Раджу дочекатися на відповідь від персонального менеджера стосовно цієї ситуації.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13179
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1425 раз.
2
2
2
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:40
vadymbanker написав:
Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
Має значення коли погасили, коли купили, коли списали... особливо важливо не тулити все це разом у пограничний час: з 17 до 20:00
Amethyst
-
Повідомлень: 6697
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
4
1
1
11
Додано: Вів 30 вер, 2025 16:46
Amethyst написав: vadymbanker написав:
Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
Має значення коли погасили, коли купили, коли списали... особливо важливо не тулити все це разом у пограничний час: з 17 до 20:00
Речь о кредитке АТБ. Купили 9:06 утра в день РД, полностью за кредитные деньги, оставили ₴930 доступных кредитных денег, на утро 9:00 этого же дня РД, был собственный баланс 18 копеек. За день РД карту погасили, с +балансом 18 копеек.
Вечером в день РД списывается ₴1.38, покупка облигаций проходит по счету через 4 дня.
В следующий РД вместо ₴1.30 как пример, списывается ₴7450. Полный бред. По ред вся хронология аналогичная, всё ок списывается.
Не знаю что делать.
vadymbanker
-
Повідомлень: 1028
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 129 раз.
Додано: Вів 30 вер, 2025 17:24
vadymbanker написав: Amethyst написав: vadymbanker написав:
Уже сформировали заявку через персонального менеджера, она так же не понимает почему списали такие проценты, перепроверили всё трижды. Значит что-то ни так если заявку менеджер сформировал, так бы просто так не формировал.
Має значення коли погасили, коли купили, коли списали... особливо важливо не тулити все це разом у пограничний час: з 17 до 20:00
Речь о кредитке АТБ. Купили 9:06 утра в день РД, полностью за кредитные деньги, оставили ₴930 доступных кредитных денег, на утро 9:00 этого же дня РД, был собственный баланс 18 копеек. За день РД карту погасили, с +балансом 18 копеек.
Вечером в день РД списывается ₴1.38, покупка облигаций проходит по счету через 4 дня.
В следующий РД вместо ₴1.30 как пример, списывается ₴7450. Полный бред. По ред вся хронология аналогичная, всё ок списывается.
Не знаю что делать.
И никаких повторных списаний, возвратов не было не протяжении +/- 30 дн до покупки?
Amethyst
-
Повідомлень: 6697
З нами з: 05.05.21
Подякував: 516 раз.
Подякували: 1328 раз.
4
1
1
11
