Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:24

  Kalgan написав:Amethyst Ну чого ж. То загальні тарифи. Стосовно депо там цілий розділ 3 :)
В тарифи ощадного той розділ просто дублюється.

Агаа, знайшов п.3.2...
Але ж чому це раптом "...або безготівкове перерахування коштів із вкладу «Ощадний»" стало теж -1.5%. До цього завжди було нашару :shock:
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6717
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:35

  Amethyst написав:Але ж чому це раптом "...або безготівкове перерахування коштів із вкладу «Ощадний»" стало теж -1.5%. До цього завжди було нашару :shock:

"Нашару" - это в смысле 1%, как, например, в версии этого дока от 2023 года? Ну вот так. Теперь и перевод в отделении с Ощадного будет на 0.5% дороже шары. Об этом даже в объявлении сказано и не обязательно так глубоко копать. Банку нужно больше золота, какое ещё требуется пояснение? :wink:
moveton
Повідомлень: 6002
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 22:42

  Amethyst написав:До цього завжди було нашару :shock:

Вроде да...
И была же приличная девушка Алла, а как сменила пол - в такое жлобецало превратилась :(
Arien
Повідомлень: 1257
З нами з: 09.09.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:04

  Arien написав:
  Amethyst написав:До цього завжди було нашару :shock:

Вроде да...
И была же приличная девушка Алла, а как сменила пол - в такое жлобецало превратилась :(
Агаа. Я Ощадним користувався весь час, 4%. От десь цією весною закрив. Не було там ніяких коміс на зняття на Хамон.
Amethyst
Повідомлень: 6717
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 07 жов, 2025 23:09

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Не було там ніяких коміс на зняття на Хамон

И это самое снятие в отделении менеджер проводила? Ну так теперь она забудет взять комис 1.5%, а не 1%, делов-то.
moveton
Повідомлень: 6002
З нами з: 23.03.18
Подякував: 75 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Форум:
