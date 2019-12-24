Sense Bank
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:24
Kalgan написав: Amethyst
Ну чого ж. То загальні тарифи. Стосовно депо там цілий розділ 3
В тарифи ощадного той розділ просто дублюється.
Агаа, знайшов п.3.2...
Але ж чому це раптом "...або безготівкове перерахування коштів із вкладу «Ощадний»" стало теж -1.5%. До цього завжди було нашару
Додано: Вів 07 жов, 2025 22:35
Amethyst написав:
Але ж чому це раптом "...або безготівкове перерахування коштів із вкладу «Ощадний»" стало теж -1.5%. До цього завжди було нашару
"Нашару" - это в смысле 1%, как, например, в
версии этого дока от 2023 года
? Ну вот так. Теперь и перевод в отделении с Ощадного будет на 0.5% дороже шары. Об этом даже в объявлении сказано и не обязательно так глубоко копать. Банку нужно больше золота, какое ещё требуется пояснение?
Додано: Вів 07 жов, 2025 23:04
Arien написав: Amethyst написав:
До цього завжди було нашару
Вроде да...
И была же приличная девушка Алла, а как сменила пол - в такое жлобецало превратилась
Агаа. Я Ощадним користувався весь час, 4%. От десь цією весною закрив. Не було там ніяких коміс на зняття на Хамон.
Додано: Вів 07 жов, 2025 23:09
Amethyst написав:
Не було там ніяких коміс на зняття на Хамон
И это самое снятие в отделении менеджер проводила? Ну так теперь она забудет взять комис 1.5%, а не 1%, делов-то.
