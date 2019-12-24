RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1502150315041505>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 22:50

  ramzes4 написав:
  moveton написав:И, вроде, нельзя с него ОВГЗ покупать, но могу отстать от жизни.

Можно

Надо брать :mrgreen: А в зарубежных магазинах и гривневая карта сойдёт.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6020
З нами з: 23.03.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 739 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:12

Re: Sense Bank

moveton написав:
  ramzes4 написав:
  moveton написав:И, вроде, нельзя с него ОВГЗ покупать, но могу отстать от жизни.

Можно

Надо брать :mrgreen: А в зарубежных магазинах и гривневая карта сойдёт.
Курс у Сени беспощадный для зарубежных покупок по грн картам. Поистине национальный банк, поддерживает внутреннее потребление как может.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1770
З нами з: 30.08.09
Подякував: 231 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:22

У Сенса блекаут? В додаток неможливо зайти, з підтримкою (телефон, чати Телеграм, Вайбер) зв'язок відсутній
Navegantes
 
Повідомлень: 459
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:23

Супер-приложуха легла.
И оплата через интернет не проходит.

Это только в Киеве? Или глобально? :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 405
З нами з: 25.03.08
Подякував: 90 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 09:40

Re: Sense Bank

  maniachello написав:глобально
- вот так ;(
WallNutPen
 
Повідомлень: 1467
З нами з: 08.06.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:16

  Navegantes написав:У Сенса блекаут? В додаток неможливо зайти, з підтримкою (телефон, чати Телеграм, Вайбер) зв'язок відсутній

Оплата картками Сенсу теж не проходить. Схоже, у цьому банку лягає усе і одразу.

Резервне живлення? Ні, не чули...
Стидоба, а не банк.
Искатель
 
Повідомлень: 6435
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4874 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:42

І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...
Искатель
 
Повідомлень: 6435
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4874 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:47

Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6722
З нами з: 05.05.21
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
11
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:51

  Искатель написав:І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...


Бачу що є сенс подумати про вихід з Сенсу. На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут". Нахіба мені такий банк..
Navegantes
 
Повідомлень: 459
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:54

  Amethyst написав:Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює


Пробував через ApplePay сплатити - не працює ані Мастер, ані Віза. "Відхилено"
Navegantes
 
Повідомлень: 459
З нами з: 22.02.23
Подякував: 12 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1502150315041505>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: emeta і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1260 317460
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 сер, 2025 23:45
посетитель
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 28855
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15044)
10.10.2025 11:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.