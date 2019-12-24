RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:54

  Navegantes написав:
  Искатель написав:І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...


Бачу що є сенс подумати про вихід з Сенсу. На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут". Нахіба мені такий банк..

Интересно, что другие банки работают - Приват, Аккорд, Моно, та даже ОТП работает :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 10:58

  maniachello написав:
  Navegantes написав:
  Искатель написав:І жодного Лорда... І жодної феї...
Ні обіцянок, ні пробачень...


Бачу що є сенс подумати про вихід з Сенсу. На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут". Нахіба мені такий банк..

Интересно, что другие банки работают - Приват, Аккорд, Моно, та даже ОТП работает :shock:


додам до переліку - Райф, Кредит Дніпро, ПУМБ - все ок!
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:06

  Amethyst написав:Хмара впала.
Але кажуть, що Мастер таки працює


не те щоб захищаю сєню, але це не факт. датацентр може бути живіший всіх, але якщо немає транспорту, то толку з цього датацентру... банк звісно мав би і це передбачити і мати резерв, але все ж...
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:09

  Кочевник написав:Так перевипусти Ред на Ред 2.0. Це безкоштовно.


Поклацав вчора менюшки в додатку, не знайшов очевидного способу змінити тариф. Чи треба в відділення йти?
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 11:12

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:На жодному з ресурсів (сайт банку, сторінка у соцмережах, чати, чат боти) нуль інформації про "блекаут".
ну объективности ради - в тг-каналах ССА - сотрудник поддержки Кирило таки информацию о неработающем всем дал, но толку с нее... ;(
