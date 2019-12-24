RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 1516151715181519

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:06

Re: Sense Bank

Я не поняла, новые правила же с ноября работают?

То есть, за октябрь еще старые правила, или как?

Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 09.09.14
Подякував: 173 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 02 лис, 2025 18:21

клієнта треба поважати

  Arien написав:Я не поняла, новые правила же с ноября работают?

То есть, за октябрь еще старые правила, или как?

Сейчас же плата за РКО начисляется еще за октябрь?

Ну так
Але ж ДРС він такий: відображають одне, діють по іншому, і кажуть, шо так і треба :mrgreen: :mrgreen:

ПС. От був би я помолодше років на 10, то так би і діяв: зробив десяток операцій по 1грн, заскрініл отой градусник, дочекався б зняття абонки у грудні і виклав би отот скрін на всіх форумах з питанням "чому Алка намаХує"...
І вимагав би не тільки сторнування, а ще й і квиташку про оплату від того недолугого програмера, який за 30 днів так і не зміг залочити/зняти отой градусник з ССА.
Та ще й би організував флешмоб зі школотою так на осіб 10..20 тищ )))
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6752
З нами з: 05.05.21
Подякував: 519 раз.
Подякували: 1340 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
  #<1 ... 1516151715181519
Зараз переглядають цей форум: Investor_K, PUMB, riwalir і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Зараз обговорюється
Sense Bank (15182)
02.11.2025 18:21
