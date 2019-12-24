|
Sense Bank
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:15
Наразі спостерігаємо труднощі із входом до мобільного застосунку Sense SuperApp, а також з проведенням операцій р2р та переказів між власними рахунками 😔
Спеціалісти вже залучені до виправлення, й роблять все можливе, аби відновити стабільну роботу!
Перепрошуємо за завдані незручності 🙌🏻
UPDATE: робота застосунку вже відновлена, працюємо в штатному режимі! Дякуємо за розуміння 💙
Додано: Сер 05 лис, 2025 19:26
Sense Bank написав:
відновити стабільну роботу!
В смысле "НЕстабільну"? Потому, что многолетнее стабильное состояние SSA - это то, что сейчас
3
7
Додано: П'ят 07 лис, 2025 08:58
Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз.
Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.
6
13
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 09:09
Искатель написав:
Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз.
Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.
Імовірність близька нулю
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 09:39
Navegantes написав: Искатель написав:
Вже колись питав, але забув, що відповіли )) Старість )) тому спитаю ще раз.
Отже, умова задачі. У АТБ встановлені термінали Ощадбанку, Приватбанку та Райфу. По картці Ред (додаткова - АТБ) сьогодні РД. Чи можливий варіант, що сьогодні розрахувався - і сьогодні ж провелось? Не хочеться на рівному місці нарватися на 100 грн.
Імовірність близька нулю
Дякую, друже! і +1 в карму від мене.
6
13
2
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
