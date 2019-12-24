WallNutPen написав:Тому питання - по погашенню саме в РД - якщо загаситися СЕПом в 0 умовно в 17:45 - цього буде достатньо для уникнення сплати стогривневого коміса?
Так. Ну і ви ж пам'ятаєте про "забезпечити" Я от до цих пір закидую будь-яким каналом гроші на дебетний Хамон, а потім переказую на Ред... Отак і забезпечую Хоча Алюська вже рік як божиться, шо прям р2р в 17:59 теж погасить поточним днем заборгованість на Реді !
Navegantes написав:Мінімум за добу треба гаситися, щоб уникнути комісу 100 грн
За сутки какой планеты? Пару дней назад у меня в РД в 11:01 зашёл на счёт погашающий СЭП - соточку до сих пор не сняли. Думаю, что и в 17:45 пойдёт. Хотя, конечно, в справке до сих пор на эту тему никаких обещаний.
Amethyst написав:Хоча Алюська вже рік як божиться, шо прям р2р в 17:59 теж погасить поточним днем заборгованість на Реді !
Разве? По счёту пройти должно ж. Я слышал только, что поменяли регламент для внутрибанка и с дебетки на кредитку свайпом в SSA стало проводиться сразу, а не через 3 дня. До этого приходилось такой перевод ручками выписывать, как СЭП, чтобы быстро провёлся по счёту.
Ви ж на Землі наче живете? Чи вже на Марсі? Сенс у пуш-повідомленнях за декілька днів до РД постійно пише "треба погасити заборгованість мінімум за добу до РД". Якщо це не так і можна гаситися безпосередньо в РД і при цьому не буде знято 100 грн за РКО - ок, значить маємо покращення від банку.
moveton написав:Вопрос к офпреду. Напомнило мне SSA, что на днях грохнет мне все орехи, если не проявлю активности. В правилах вижу такое:
8. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ ... 8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.
Что тут считается за покупку? Любая или только не входящая в исключения орехопрограммы? Например, MCC 6211 за активность подойдёт?
Ну и до кучи, по нынешней развлекухе с виртуальными скретчкартами свалилась акция "5% за всё". Это действительно за всё или опять таки с учётом исключений орехопрошраммы, т.е., например, за оплату мобильной связи зуськи?
Повертаючись до вашого запитання - для запобігання ануляції бонусів покупка має підпадати під стандартні умови Cash'U CLUB. По акції "Кешбек 5% за все" аналогічно - покупка має бути у категоріях, які відповідають умовам нарахування бонусів згідно з Програмою винагород Cash'U CLUB.
WallNutPen написав:Тому питання - по погашенню саме в РД - якщо загаситися СЕПом в 0 умовно в 17:45 - цього буде достатньо для уникнення сплати стогривневого коміса?
Мінімум за добу треба гаситися, щоб уникнути комісу 100 грн
Чому? Наскільки я пам'ятаю якщо в рд на момент коли банк робить розрахунок сума боргу з врахуванням проведених по рахунку буде менше встановленого банком рівня - комісія не нараховується. Раніше точно було так, поправте - якщо наразі щось змінилось. Я в більшості випадків всі свої кредитки гашу в рд вже багато років і хвала всевишньому поки ні на вильоту з грейсу ні на коміси на кшталт місцевої "сотки" не втрапляв. Але для цього важливо мати знання та розуміння коли, що та як відбувається в рд в банку. Тому й питаю. Власне відповідь на питання вже надав Аиетист. Позицію тих хто гаситься заздалегідь розумію, поважаю але не використовую, бо вважаю такою що суперечить моїм інтересам.
Navegantes написав:Ви ж на Землі наче живете? Чи вже на Марсі?
Я за собеседником признаю право жить где угодно. Просто уточнил на всякий случай какие сутки он имел в виду.
Navegantes написав:Сенс у пуш-повідомленнях за декілька днів до РД постійно пише "треба погасити заборгованість мінімум за добу до РД". Якщо це не так і можна гаситися безпосередньо в РД і при цьому не буде знято 100 грн за РКО - ок, значить маємо покращення від банку.
Пушик он для напоминания, что РД близко. И по справке обтекаемо, что кредитные расчёты производятся когда-то в РД и гаситься желательно за несколько дней до. А по факту уже много лет, как достаточно, чтобы по счёту провелось на момент где-то часиков в 17-18. Скорее всего даже изначально так было. И об этом регулярно в этой теме повторяли. Особо рисковые люди даже ОВГЗ покупали с выплатой на еПидтримку в РД. Вроде, успевали погаситься.
Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО. Що нам скажуть лицарі та феї?
Navegantes написав:Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО.
Ну зачем же брешет? Если погаситься до РД, то таки соточку не спишут. Он же не обещает, что если в РД, то спишут обязательно. Официально РД - это такая серая зона.
Navegantes написав:Значить банк просто бреше у своїх пушах. Бо фраза "Щоб цього уникнути, треба погасити заборгованість мінімум за добу до розрахункової дати" не про нагадування, це якраз про умову уникнення плати за РКО.
"Мінімум за добу" - це конкретний момент і тут двоякого трактування я не бачу, і якщо можна гаситися в РД і РКО не буде списано, то це вже не "мінімум за добу".