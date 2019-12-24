наслаждайтесь
Лично я в шоке
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 гру, 2025 16:27
Додано: Чет 18 гру, 2025 17:36
maniachello
Тобто погашення таки зараховано.
Але сам рахунок не було закрито за якимось додатковими внутрішніми причинами від Альфи?
Думаю, що опісляяя всьго цього гармидеру треба злупити з Сенса довідку про відсутність заборгованості і закриття рахунку
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:05
Re: Sense Bank
Додано: Чет 18 гру, 2025 20:26
Додано: П'ят 19 гру, 2025 11:56
По цьому прощенню потрібно було задекларувати дохід і сплатити податок, я зокрема так і зробив. От якщо прощення відміняється, то як тоді щодо податку?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 12:56
Підкажіть, за карткою АТБ йдуть або бонусні 2% КБ на суми 350+, або КБ у категорії продукти для 350- чи може воно комбінується для 350+ як у Ломбарді?
Використані місцеві горіхи світяться у податковій чи це фантики?
Ті копійки, що Сенс нараховує у пільговому, входять у наступний пільговий чи треба закидувати на них додатково чи взагалі виходити у 0?
Додано: П'ят 19 гру, 2025 14:01
klug бонусні 2% нараховуються додатково до стандартних (продукти/токен = 0,25% якщо власні кошти або 0,5% — якщо кредитні кошти + 2%); Ні, не фантики😅 Якщо у застосунку формувати довідку для декларації, то там вказується інформація про нараховані та виплачені бонуси. Тому так, інформація про них передається.
Щодо питання про пільговий, сподіваюсь я правильно його зрозумів, то цю суму потрібно внести до наступної розрахункової дати.
*Андрій
|