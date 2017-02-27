|
Додано: Суб 20 гру, 2025 00:39
moveton написал в контекстен ожидаемого (напрасно, по моему мнению) некоторыми коллегами снижения курса в Украине.
Додано: Суб 20 гру, 2025 02:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Чому приват не вірить в євро? І продовжує в додатку продавати його по 49.5?
Додано: Суб 20 гру, 2025 10:32
Додано: Суб 20 гру, 2025 13:24
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:48
Re: Валютний ринок в контексті ДС
я все розумію, але коли очільник НБУ починає говорити штампами... які спекулянти, коли діє купа обмежень на операції з валютою? й які спекулянти після 15:00, коли окрім НБУ взагалі немає продавців? а курс рухається...
а пасаж про імпортерів та експортерів... так, в нас населення чомусь вважає - стабільний курс - це ознака якісної економіки... але це хибна думка... тут регулярно кажуть про розвиток виронибцтва - так для цього потрібна не сильна, а СЛАБКА валюта... що в Японії свого часу, що в Кореї... Китай, Карл!! тримає свою валюту й не дає їй укріплюватися...
це до речі до фрази Пишного, що було б, якби Мінфін продав 1 ярд дол. в Китаї за минулий рік продали 1 трлн дол - й що? щось курс юаню не зміцнюється.
тому ще раз, для розвитку економіки потрібна слабка місцева валюта. а за міцну валюту бюджетники та рант'є, які хочуть отримувати 15-20% річних, й конвертувати це у валюту по стабільному курсу. а потім за це платить вся країна під час чергового девалу...
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:00
Shaman От як можна в одному реченні суперечити самому собі? Що Японія на піку потужності виробництва (80-і роки), що Китай (2010-і) ревальвували свою валюту відносно долара. Та не треба далеко ходити, достаньо глянути на найбільш зростаючу економіку ЄС - Поляків
Додано: Суб 20 гру, 2025 17:04
Re: Валютний ринок в контексті ДС
