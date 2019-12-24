RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 1532153315341535>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 25 гру, 2025 10:25

Re: Sense Bank

  klug написав:А є тут десь можливість подивитися макс. суму оборотів за рахунком, що вони вивели з моєї анкети?
Якщо оновлював дані через застосунок, то дохід помнож на 3.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6388
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:50

Re: Sense Bank

Сегодня надо было оплатить госпошлину в размере 0,51 копеек ( в загсе комиссия за подобные платежи через терминал составляет 50 грн, я в восторге ). Столкнулась с тем, что эти копейки фиг внесешь в форме платежа, пришлось набить в примечании и скопировать оттуда в поле суммы. Прошу исправить этот баг.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 09.09.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 13:53

Re: Sense Bank

К слову мне пришлось старый тел подарить племяннику, новый с 11 или 12 Андроидом. Код платежа оказался длинным и подробнейшим списком, который так и не заполняется по умолчании, неудивительно, что на шестерке он рушился. Никто, разумеется, так и не исправил.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 09.09.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:03

Re: Sense Bank

А теперь, уважаемые волшебники и волшебницы, объясните, пожалуйста, как нажать кнопку "Забрать" в таком случае?
Зображення
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 09.09.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:12

  Arien написав:А теперь, уважаемые волшебники и волшебницы, объясните, пожалуйста, как нажать кнопку "Забрать" в таком случае?

это Вам ещё повезло :)
у меня вот так:
Зображення
maniachello
 
Повідомлень: 459
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:13

Arien

Поиграйтесь в настройках єкрана в телефоне. Масштабирование, шрифт...
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 03.03.17
Подякував: 33 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 14:25

Vatsyk, да, спасибо, масштаб изображения экрана сработал.
maniachello, :)
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1281
З нами з: 09.09.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 14:32

Моментальна розстрочка на карту Акційна 3.0

Продовжили на цілий рік :)
Шановні клієнти!

Інформуємо вас, що з 01.01.2026 по 31.12.2026 р. буде продовжено оформлення програми «Моментальна розстрочка» на акціних умовах з річною ставкою 0,01% і без щомісячної комісії на строк 3 місяці.

https://sensebank.ua/news/prodovzenna-programi-momentalna-rozstrocka-na-kartu-akcijna-30-9
Kalgan
 
Повідомлень: 1148
З нами з: 02.01.19
Подякував: 47 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 29 гру, 2025 18:10

Повне фуфло ця акція з бонус-сюрпризами. Мало того, що пропозиції нецікаві у порівнянні з Привітами так ще й, в моєму випадку, всі ці копійчані бонуси пропонувалися за розрахунки виключно за крединті кошти. А від кредліміту Сєні я вже втомився відмахуватись.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2430
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 352 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:56

Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?
sergia
 
Повідомлень: 626
З нами з: 14.12.20
Подякував: 128 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
