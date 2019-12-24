RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
  #

Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 14:44

  ternofond написав:Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?

Заборгованість для списання РКО підраховується саме по рахунку, тож ці витрати за 1 січня скоріш за все не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅

Проте враховуйте, що є операції, що можуть пройти по рахунку день у день і збільшити заборгованість рахунку, внаслідок чого може бути списана комісія РКО.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 15:38

  Sense Bank написав:
  ternofond написав:Питання по РКО. По хамелеону сьогодні погашена заборгованість. РД в карти 2 число. Якщо 1 числа будуть витрати більше 50 грн., то 2 числа нарахують 100 грн., чи РД тоді буде 2 числа наступного місяця?

Заборгованість для списання РКО підраховується по рахунку, тож ці витрати за 1 січня не встигнуть пройти по рахунку й 100 грн списано не буде ✅

З повагою, Володимир 💎

Тобто ви, пан Володимир, діамантовий ви наш, вважаєте, що НЕ МОЖНА зробити такі витрати по картці навіть і 2-го січня, і шоби вони таки провелись тим же 2-м січня?! :shock:
До речі, за такі витрати буде не тільки РКО нараховано, а ще й 40% за заборгованість, яка до цього моменту ще була у грейсі!!
Amethyst
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 20:22

Amethyst
Дякую за ваше влучне уточнення, пане Аметист 🙌🏻
Відкоригував відповідь, аби вона була повнішою й не вводила нікого в оману!
Вітаю вас з прийдешнім Новим Роком 💙

Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 20:28

Друзі, всією командою вітаємо вас з прийдешнім Новим Роком 🎄
Дякуємо, що цей рік ви були з нами! Нехай у новому році фінансові рішення даються легко, плани здійснюються, а спокою й упевненості у завтрашньому дні стає більше 🤗

Помічники, феї, лорди й лицарі підтримки Sense Bank 💙
Sense Bank
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 20:51

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:плани здійснюються

Поэтому процитирую недавний полу, но всё же где-то и официальный сенсовый чат:
ᅠ ᅠ, [12/11/2025 15:32]
Подскажите когда станет доступна в банке Дія картка ?

Andriy Ivanov, [12/11/2025 15:42]
Скоро буде 😉

Oleg Urban, [12/11/2025 16:13]
2026?

Andriy Ivanov, [12/11/2025 16:16]
2025

Yurii Liaskovets, [12/11/2025 18:08]
31.12

Кирило, [12/11/2025 18:12]
О 23:59)

Oleg Urban, [12/11/2025 18:14]
31.12.2025 о 23.59 РЕМОНТНІ РОБОТИ

Andriy Ivanov, [12/11/2025 18:16]
Треба ж подарунок якийсь під ялинку зробити 👌

Oleg Urban, [12/11/2025 18:17]
Якщо серйозно: до 27.12 буде? Цікавить саме ця дата

Кирило, [12/11/2025 18:19]
Якщо нічого позапланового не виникне - цілком можливо. Але поки без гарантій

Anatolii Honcharov, [12/11/2025 19:37]
Загадаєте бажання, щоб у 2026 була


Верим, и ждём, что за оставшиеся три часа будет Карта, а не Ремонтные работы. Но похоже, что без последнего пункта не обойдётся.
moveton
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:17

Відкрив сьогодні вранці Дія.Картку
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:35

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Відкрив сьогодні вранці Дія.Картку

О, прикольно! Действительно тихо подложили подарок под ёлочку. И быстро так: первый банк после начальной четвёрки.
moveton
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 15:42

  M-Audio написав:
  sergia написав:
  sergia написав:Вітаю! На депозиті лежить валютний дріб'язок. Якщо закрити пакет Вайт, щоб не було валютних карток, чи можна буде якось спокійно зняти згодом ці кошти?

звичайний депо на рік 1,5%, щоб по 3 долляра/6 місяців не платити АП.

Це 1000 ойро в вас "дріб'язок"?

О, буду знати що у мене є 1000). Звідки такі висновки?
