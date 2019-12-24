Sense Bank
Додано: П'ят 09 січ, 2026 16:15
Sense Bank ого! Нова Пошта реально 8 днів (вкл. день прибуття) може почекати у відділенні на замовника фізичної картки Sense ?
flysoulfly
1
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:01
Искатель написав:
Наче писали, що продовжили безкоштовну розстрочку по картках Red 2.0 на 2026 рік. Тільки-но хотів оформити - і бачу, що на 3 місяці є щомісячна комісія.
Я щось не так зрозумів, чи не продовжили на попередніх умовах?
Все правильно, акційна розстрочка продовжена до 31.12.26 на тих же умовах ✅
Нагадаю, що для оформлення акційної розстрочки на 3 місяці покупка має бути виконана картками RED 2.0, RED Cash та Максимум-Готівка на суму від 1000 грн 🙌🏻
З новиною можна ознайомитися тут
https://sensebank.ua/news/prodovzenna-p ... cijna-30-9
З повагою, Володимир 💎
А якщо я розрахувався карткою АТБ, додатковою карткою до картки RED 2.0? У цьому випадку хіба не діють ті ж умови?
Свого часу у мене була картка АТБ, додаткова до картки RED, і була акційна розстрочка. Щось змінилось?
Искатель
6
13
2
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:05
Для таких викрутас вже не діє
Востаннє редагувалось
Amethyst
в П'ят 09 січ, 2026 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:13
flysoulfly написав: Sense Bank
ого! Нова Пошта реально
8
днів (вкл. день прибуття) може почекати у відділенні на замовника фізичної картки Sense ?
Это, наверное, в теме НП нужно спрашивать? Думаю, что их приложение не врёт, хотя я свои забрал и раньше.
moveton
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:54
maniachello, скажите, пусть Вам компенсационные орехи готовятся отсыпать за 3 мес просрочки по решению проблемы!
Arien
Додано: Суб 10 січ, 2026 21:12
Arien написав: maniachello
,
скажите, пусть Вам компенсационные орехи готовятся отсыпать за 3 мес просрочки по решению проблемы!
Щоб за 3 роки вони їх попросили повернути?
klug
Додано: Нед 11 січ, 2026 09:30
Искатель Ні, для оформлення акційної розстрочки покупка має бути саме картками RED 2.0, RED Cash та Максимум Готівка. При оплаті додатковими картками акційні умови не діють ❌ З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Додано: Нед 11 січ, 2026 09:34
flysoulfly написав: Sense Bank
ого! Нова Пошта реально
8
днів (вкл. день прибуття) може почекати у відділенні на замовника фізичної картки Sense ?
Так, після доставки картка зберігається на відділення 7 днів, й може зачекати на вас ✅
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
