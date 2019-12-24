RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1539154015411542>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:29

Приложуха прилегла. То карток не бачить, то операції не виконуються. "Спробуйте піжжє" (с)
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2434
З нами з: 10.08.11
Подякував: 32 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:41

  maniachello написав:А где звёздные лорды? Что-то давно тут их не видно.

Что за ерунда?
При попытке переслать деньги:
- то пишет, что у меня нет активных карт и предлагает оформить новую
- то "Наразі неможливо виконати цю дію"


Наразі є проблеми із авторизацію, відображеням карток та
проведенням операцій в Sense SuperApp, можуть не проходити перекази, поповнення мобільного та сплата комунальних послуг😢 Наші спеціалісти вже займаються виправленням.
Про відновлення роботи додатково повідомимо. Приносимо вибачення за тимчасові незручності.





UPD Проблему вже було вирішено, все працює в штатному режимі 👌

З повагою, Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13238
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:05

Re: Sense Bank

  moveton написав:А что это за специальный кэш-ин токен?
"кэш-ин" относится к банкомату, а не к токену. Образец богоугодного употребления термина приводится в вашей же Справке, где фигурируют православные "банкомати Sense Bank", а не какие-то сатанинские "Sense Bank банкомати".
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1796
З нами з: 30.08.09
Подякував: 235 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:26

Re: Sense Bank

  Кащей написав:где фигурируют православные "банкомати Sense Bank"

А Сенс не поймёшь что у него православное. В разделе таких банкоматов они "Банкомати Cash-in", а в справке по пополнению конкретно в банкомате уже "в банкоматі з функцією cash-in". При этом по аналогии со всякими кодами пополнения предположение о существовании для этого каких-то особых токенов тоже априори не казалось невозможным...

Кстати, на этих страницах тоже есть информация о лимитах. На первой:
Яка максимальна сума для оплати протягом одного календарного дня?

Для погашення кредитів — до 4 999 грн.

Для поповнення карткового рахунку за умови додаткової верифікації з введенням одноразового пароля, отриманого через SMS, — до 29 999 грн.

Інші типи операцій — до 4 999 грн.


На второй:
Максимальна сума поповнення:
за одну операцію — 5 000 грн;
за один день/календарний місяць — 400 000 грн на всі поточні/карткові/депозитні рахунки.


По совокупности выходит, что в день можно до 29999 и делать это нужно порциями до 5000. Зато в месяц можно 400к, а не 350к, как в справке из предыдущего поста 8) Осталось найти статью в справке, как по банкомату определить по какой статье справки он работает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 16:39

Поповнив 2 рази на 24 і 25.5к. Ніякого смс чи дзвінка, просто вставив картку і ввів пін. Тепер інший прикол. У дружини оформлені розстрочки на Red 2.0 на 36к грн, після поповнення доступно тільки 13.5к з 49.5к. Підтримка Сенсу як завжди відповідає вічність, вже півгодини вирішують питання.

Пишуть, що так як розстрочка не є окремим кред лімітом, вона списується в рахунок кред ліміту по картці. Тобто, поповнивши зверху, просто збільшилася сума на рахунку як доступний кред ліміт. Тільки незрозуміло як тоді будуть списуватися розстрочки, типу за мої кошти, що я вніс? Не буде обов'язкового платежу за відсутності інших витрат? Коротше, фігня повна. Або переведуть ці 36к на інший рахунок, або будемо переводити всі ОВДП на інший банк і припиняти співпрацю з банком.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 22:17

Re: Sense Bank

Striker, у день РД щомісячний платіж по розстрочки переходить у заборгованість по кредитці, яка погашається типово, тобто до наступної РД.

Можна сказати, принцип, як у monobank. Банк виставляє заборгованість по кредитці, яку треба погасити, таку заборгованість і гасите. Заборгованість, яка переведена в розстрочку, не впливає на застосування РКО (РКО списується, якщо ж заборгованість по картці).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6389
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 23:58

Howl, це все прекрасно, але яким боком це до мого кейсу?
Ще раз. Кредитний ліміт на картці Red 2.0 36.3к. Оформлені 2 розстрочки. Одна звичайна на 3 місяці, сума 2к грн, а друга - Легка розстрочка на 24 платежі, сума 34к. Тобто, було доступно 300 грн ліміту, 36к в розстрочках. Далі сьогодні я поповнюю картку на 49.5к, щоб купити на них ОВДП. І виявляється, що доступно тільки 13.5к грн, а інші 36к додалися як кредитний ліміт! Це як взагалі? Навіщо мені 36к в кредитному ліміті, якщо я хотів купити на ці гроші ОВДП? Я поставив питання так, що або ці кошти повертаються на іншу картку, або ми розриваємо відносини з банком і переводим ОВДП на інший банк, свої я також переведу принципово. Підтримка пише отаке.
Сума покупки, яку ви перевели в розстрочку, не повертається на картку, а залишається частиною заборгованості — просто на вигідніших для вас умовах ✅
Тобто:
▪️на суму розстрочки не нараховуються стандартні відсотки та комісії
▪️вона вважається заборгованістю по картці до моменту повного погашення
▪️заборгованість у розстрочці не впливає на комісію РКО
▪️щоб повертати кошти на баланс — достатньо погашати платежі за розстрочкою
Детальніше тут

Через це й недоступно провести операцію на більшу суму. Щоби провести її, потрібно буде погасити наявні розстрочки в такому разі.

При оформленні розстрочи сума на баланс не повертається, вона залишається обслуговуватись як заборгованість до її повного погашення. Оплату недоступно провести саме через те, що на балансі недостатньо коштів (фактично в такому разі потрібно було б погасити розстрочку для проведення оплати). Фактична сума, яка доступна для проведення операцій наразі - це 13 501,54 гривні. Це сума власних коштів, яка виходить поза межі розстрочки.

Так, вся сума розстрочки була списана за рахунок кредитних коштів, вона наразі обслуговується як сума заборгованості по картці, яку необхідно погасити. Вільного кредитного ліміту за карткою немає до погашення розстрочки.

Вони наразі обслуговуються на рахунку, ви сплатили одного разу суму й її потрібно одного разу погасити. Сума розстрочки вважається заборгованістю по картці до моменту повного погашення. Так як у вас немає вільної суми кредитного ліміту, то провести операцію доступно лише на суму власних коштів. При погашенні й закритті розстрочки - стане доступно 49801.54 гривень (це сума власних коштів + сума кредитного ліміту на рахунку у 36300.00 гривень.

Закривати ваші рахунки - це ваше особисте рішення. Я можу спробувати уточнити, чи зможемо ми перерахувати саме суму, яку ви поповнили, просто враховуйте на майбутнє інформацію, яку зазначив вище. Розстрочка не є окремим кредитним лімітом, вона входить у загальний кредитний ліміт й списується так само, як й інші платежі (й так само ці кошти потрібно повернути банку).
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:14

Re: Sense Bank

Закриття чорного пакету
Знімаю все. Закриваю карти в додатку
Пише що закриє за 30 днів.
Умови безкоштовності цього місяця виконані. В наступному ясна справа не будуть. Це не проблема?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17596
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:26

Re: Sense Bank

  Striker написав:Кредитний ліміт на картці Red 2.0 36.3к. Оформлені 2 розстрочки. Одна звичайна на 3 місяці, сума 2к грн, а друга - Легка розстрочка на 24 платежі, сума 34к. Тобто, було доступно 300 грн ліміту, 36к в розстрочках. Далі сьогодні я поповнюю картку на 49.5к, щоб купити на них ОВДП. І виявляється, що доступно тільки 13.5к грн, а інші 36к додалися як кредитний ліміт! Це як взагалі?

Ну как это работает, поддержка объяснила. Может заранее и не очевидно, но и не так уж не логично. Тут больше вопрос зачем было вообще пополнять кредитку, если она типа без долга и было важно, чтобы деньги были на счету, как свои? Неужели у Алки бесплатных дебеток мало? Кредитка всё таки задумана, чтобы кредитными с неё и рассчитываться и потом только закрывать долг в ноль.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 00:32

moveton, тому що на цей же рахунок йдуть всі виплати по ОВДП, думав з нього і купувати. Але не думав, що буде такий прикол. Бо платіж по розстрочкам розраховується раз в місяць в РД, що мене цілком влаштовувало. Але не мінус 36к на рівному місці. Заздалегідь взагалі було неочевидно. Бо одна справа коли це просто витрачені кредитні кошти, а інша, коли це розстрочка на 24 місяці. І як стикується збільшення кредитного ліміту за рахунок ВЛАСНИХ коштів із заборгованістю по розстрочкам - ну ні разу не очевидно.
Востаннє редагувалось Striker в Чет 15 січ, 2026 00:37, всього редагувалось 1 раз.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 1539154015411542>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klug і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 125, 126, 127
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1261 348436
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
16 37177
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 13:27
yverstiuk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15415)
15.01.2026 01:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.