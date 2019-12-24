Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1540154115421543> Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 106 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 8% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 17% 18 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 106 Додано: Чет 15 січ, 2026 00:37 Striker написав: moveton, тому що на цей же рахунок йдуть всі виплати по ОВДП, думав з нього і купувати. Але не думав, що буде такий прикол. Бо платіж по розстрочкам розраховується раз в місяць в РД, що мене цілком влаштовувало. Але не мінус 36к на рівному місці. , тому що на цей же рахунок йдуть всі виплати по ОВДП, думав з нього і купувати. Але не думав, що буде такий прикол. Бо платіж по розстрочкам розраховується раз в місяць в РД, що мене цілком влаштовувало. Але не мінус 36к на рівному місці.

Понять обиду могу, но, честно, мне бы изначально даже в голову не пришло для покупок ОВГЗ за свои и, видимо, поэтому использования этой карты для выплат по ним, выбирать кредитку. Тем более, такую совсем уж кредитку, а не кредитодебетку, как Red. Понять обиду могу, но, честно, мне бы изначально даже в голову не пришло для покупок ОВГЗ за свои и, видимо, поэтому использования этой карты для выплат по ним, выбирать кредитку. Тем более, такую совсем уж кредитку, а не кредитодебетку, как Red. moveton

Повідомлень: 6483 З нами з: 23.03.18 Подякував: 97 раз. Подякували: 792 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 00:45 І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3331 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3687 раз. Подякували: 5920 раз. Профіль 38 20 38 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 01:06 Striker написав: І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво. І чого не умовний White, бо безкоштовне зняття 50к грн в місяць на Red 2.0, а не 20к. І необхідність робити покупки на 2.5к з White мені не цікаво.

Пакетку действительно брать нет смысла, если не нужна валютная карта (сам отца недавно, как убрали условие шары по количеству покупок, с трудом убедил закрыть её и перейти на АТБ). Но почему не Хамон, АТБ, Выгоду или даже текущий счёт? Особенно, когда мы говорим о операции пополнить и тут же купить бумаги, а не снимать в банкомате. Может я и старовер. На самом деле даже не обратил внимание, что на RED 2.0 кроме шаровых переводов своих сделали почему-то 50к снятия в банкомате, а не 20к, как на обычной кредитодебетке. Давно забито в подкорку, что свои на сенсокредитке - это себе же геморрой. Пакетку действительно брать нет смысла, если не нужна валютная карта (сам отца недавно, как убрали условие шары по количеству покупок, с трудом убедил закрыть её и перейти на АТБ). Но почему не Хамон, АТБ, Выгоду или даже текущий счёт? Особенно, когда мы говорим о операции пополнить и тут же купить бумаги, а не снимать в банкомате. Может я и старовер. На самом деле даже не обратил внимание, что на RED 2.0 кроме шаровых переводов своих сделали почему-то 50к снятия в банкомате, а не 20к, как на обычной кредитодебетке. Давно забито в подкорку, что свои на сенсокредитке - это себе же геморрой. Востаннє редагувалось moveton в Чет 15 січ, 2026 01:23, всього редагувалось 2 разів. moveton

Повідомлень: 6483 З нами з: 23.03.18 Подякував: 97 раз. Подякували: 792 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 01:10 moveton написав: Ну как это работает, поддержка объяснила. Ну как это работает, поддержка объяснила.

Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов... Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов... klug Повідомлень: 9001 З нами з: 18.08.14 Подякував: 385 раз. Подякували: 1274 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 01:18 Re: Sense Bank klug написав: При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів?

Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО ). Согласен, что для клиента было бы выгоднее эти 36к внести хотя бы, как погашение рассрочки, а не, как пополнение карты. Тогда бы точно так же получил КЛ, но уже без необходимости платить взносы и проценты рассрочки. Но опыт - сын ошибок трудных и Алка всегла славилась возможностями получить опыт. Может даже и перезачесть на более дебетовый счёт согласится. Любопытно будет узнать чем закончилось. Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО). Согласен, что для клиента было бы выгоднее эти 36к внести хотя бы, как погашение рассрочки, а не, как пополнение карты. Тогда бы точно так же получил КЛ, но уже без необходимости платить взносы и проценты рассрочки. Но опыт - сын ошибок трудных и Алка всегла славилась возможностями получить опыт. Может даже и перезачесть на более дебетовый счёт согласится. Любопытно будет узнать чем закончилось. moveton

Повідомлень: 6483 З нами з: 23.03.18 Подякував: 97 раз. Подякували: 792 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 01:57 moveton написав: Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО ). Вроде, не совсем. В плане мотивации почему так сильно накручено, но было же указано, что свободный КЛ вырос на эти же 36к, т.е. на него теперь опять можно что-то купить (а потом оплачивать соточку РКО).

Перечитав іще раз. Так, дійсно, гроші не повністю опинилися у чистилищі, а частково і банка готова позичити їх клієнту на лояльних умовах. Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна. Перечитав іще раз. Так, дійсно, гроші не повністю опинилися у чистилищі, а частково і банка готова позичити їх клієнту на лояльних умовах. Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна. klug Повідомлень: 9001 З нами з: 18.08.14 Подякував: 385 раз. Подякували: 1274 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 02:59 Re: Sense Bank klug написав: Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна. Банку можна забрати у фрідмана, але фрідмана з банки забрати не можна.

Нужно ж банке хоть на чём-то зарабатывать Регулярно вспоминаю классический анекдот:

===========

Русский Ваня приходит к Исааку просить в долг рубль на год с условием через год отдать два. В залог оставляет топор. Исаак согласен, производит обмен и предлагает посидеть, обмыть сделку. Через некоторое время посиделок Исаак вносит дополнительное предложение:

- Ваня, тебе ж тяжело будет где-то взять и целых два рубля отдавать. Вот у тебя рубль сейчас есть. Можешь мне его сейчас отдать и тогда через год тебе будет в два раза легче.



Ваня соглашается. Потом, отойдя от обмытия, всё же подбивает результат:

- Рубля нет. Топора нет. Рубль ещё остался должен. И самое главное: ВСЁ ПРАВИЛЬНО!

===========



Но если за руками следить, то Аллюсик всё ещё остаётся для свинорыла очень хорошей банкой для определенных действий. Не знаю куда с неё совсем уж бежать и зачем. Нужно ж банке хоть на чём-то зарабатыватьРегулярно вспоминаю классический анекдот:===========Русский Ваня приходит к Исааку просить в долг рубль на год с условием через год отдать два. В залог оставляет топор. Исаак согласен, производит обмен и предлагает посидеть, обмыть сделку. Через некоторое время посиделок Исаак вносит дополнительное предложение:- Ваня, тебе ж тяжело будет где-то взять и целых два рубля отдавать. Вот у тебя рубль сейчас есть. Можешь мне его сейчас отдать и тогда через год тебе будет в два раза легче.Ваня соглашается. Потом, отойдя от обмытия, всё же подбивает результат:- Рубля нет. Топора нет. Рубль ещё остался должен. И самое главное: ВСЁ ПРАВИЛЬНО!===========Но если за руками следить, то Аллюсик всё ещё остаётся для свинорыла очень хорошей банкой для определенных действий. Не знаю куда с неё совсем уж бежать и зачем. moveton

Повідомлень: 6483 З нами з: 23.03.18 Подякував: 97 раз. Подякували: 792 раз. Профіль 3 8 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 09:58 klug написав: Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов... Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати.Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов...

Абсолютно вірно. Я взагалі тепер не розумію, як буде погашатися розстрочка і куди поділися 36к. Якщо банка не поверне ці кошти на інший рахунок, то висновки будуть зроблені відповідні. Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Абсолютно вірно. Я взагалі тепер не розумію, як буде погашатися розстрочка і куди поділися 36к. Якщо банка не поверне ці кошти на інший рахунок, то висновки будуть зроблені відповідні. Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 3331 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3687 раз. Подякували: 5920 раз. Профіль 38 20 38 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 10:54 Striker написав: klug написав: Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати. Від суми поповнення власними коштами, банк заблокував частину, рівну повній сумі невиплаченої на даний момент розстрочки. При цьому, ці гроші і не погасили розстрочку, і не доступні для використання, поки не буде виплачена розстрочки. Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов... Я двічі прочитав і теж нічого не зрозумів. При оформленні розстрочки, частину КЛ банка блокує і обліковує як заборгованість на пільгових умовах, поступово виставляючи до сплати.Я все правильно зрозумів? 34к були заблоковані на 2 роки? Банка хоч буде з них автоматично списувати черговий платіж чи просто взяла їх у "заручники"? Мені, як новонаверненому гризуну цього кактуса, поведінка видається дійсно ні разу не очевидною. Не розстрочка, а якийсь кредит під депозит вийшов...

Абсолютно вірно. Я взагалі тепер не розумію, як буде погашатися розстрочка і куди поділися 36к. Якщо банка не поверне ці кошти на інший рахунок, то висновки будуть зроблені відповідні. Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Абсолютно вірно. Я взагалі тепер не розумію, як буде погашатися розстрочка і куди поділися 36к. Якщо банка не поверне ці кошти на інший рахунок, то висновки будуть зроблені відповідні. Прошу представника банку допомогти у вирішенні питання. Ну банка все правильно зробила, все згідно умов Розстрочки.

У Алки загальний ліміт і на звич покупки і на розстрочку.

А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.

У Алки такого немає, тому внесення коштів на кредитку приводить до погашення Загальної заборгованості, а Розстрочка списується АВТОМАТОМ частинами на Загальну заб-ть в наступну РД. Але клієнт може в будь-який час погасити (частково або повністю) Розстрочки, тобто списати Розстрочку на Заг. заб-ть або за рахунок особистих коштів на дебетці (але це -- НЕраціонально!).

До речі, сама Розстрочка активується в наступну РД, проходить списання Частини у Грейс і тільки в ще +РД необхідно буде загасити на той момент або Заг. заб-ть (шоби не платити РКО) або Грейс(з РКО).

Вважаю, що умови зрозумілі і навіть чудові. Просто треба їх таки зрозуміти і використовувати на свою користь Ну банка все правильно зробила, все згідно умов Розстрочки.У Алки загальний ліміт і на звич покупки і на розстрочку.А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.У Алки такого немає, тому внесення коштів на кредитку приводить до погашення Загальної заборгованості, а Розстрочка списується АВТОМАТОМ частинами на Загальну заб-ть в наступну РД. Але клієнт може в будь-який час погасити (частково або повністю) Розстрочки, тобто списати Розстрочку на Заг. заб-ть або за рахунок особистих коштів на дебетці (але це -- НЕраціонально!).До речі, сама Розстрочка активується в наступну РД, проходить списання Частини у Грейс і тільки в ще +РД необхідно буде загасити на той момент або Заг. заб-ть (шоби не платити РКО) або Грейс(з РКО).Вважаю, що умови зрозумілі і навіть чудові. Просто треба їх таки зрозуміти і використовувати на свою користь Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6823 З нами з: 05.05.21 Подякував: 527 раз. Подякували: 1358 раз. Профіль 5 1 1 12 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 січ, 2026 11:18 Striker написав: Howl, це все прекрасно, але яким боком це до мого кейсу?

Ще раз. Кредитний ліміт на картці Red 2.0 36.3к. Оформлені 2 розстрочки. Одна звичайна на 3 місяці, сума 2к грн, а друга - Легка розстрочка на 24 платежі, сума 34к. Тобто, було доступно 300 грн ліміту, 36к в розстрочках. Далі сьогодні я поповнюю картку на 49.5к, щоб купити на них ОВДП. І виявляється, що доступно тільки 13.5к грн, а інші 36к додалися як кредитний ліміт! Це як взагалі? Навіщо мені 36к в кредитному ліміті, якщо я хотів купити на ці гроші ОВДП? Я поставив питання так, що або ці кошти повертаються на іншу картку, або ми розриваємо відносини з банком і переводим ОВДП на інший банк, свої я також переведу принципово. Підтримка пише отаке.

... , це все прекрасно, але яким боком це до мого кейсу?Ще раз. Кредитний ліміт на картці Red 2.0 36.3к. Оформлені 2 розстрочки. Одна звичайна на 3 місяці, сума 2к грн, а друга - Легка розстрочка на 24 платежі, сума 34к. Тобто, було доступно 300 грн ліміту, 36к в розстрочках. Далі сьогодні я поповнюю картку на 49.5к, щоб купити на них ОВДП. І виявляється, що доступно тільки 13.5к грн, а інші 36к додалися як кредитний ліміт! Це як взагалі? Навіщо мені 36к в кредитному ліміті, якщо я хотів купити на ці гроші ОВДП? Я поставив питання так, що або ці кошти повертаються на іншу картку, або ми розриваємо відносини з банком і переводим ОВДП на інший банк, свої я також переведу принципово. Підтримка пише отаке....

все одно до кінця незрозуміло, що у вас відбулося. багато обговорили механізм розстрочок, але схоже у вас інший випадок.



далі починається плутанина в термінах. по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими. тобто питання звучить так - чому поповнення зарахувалось в погашення кредиту. ОВДП можна купувати в кредит? якщо так, то у вас все ок. якщо ні - то тоді питання, чому гроші врахувалися в погашення кредиту - мають вважатися власними.



вам треба ще з кимось переговорити, таке враження, що вам відповідають на інші питання, ніж то, що сталося з вами. й на форумі теж обговорюємо інші кейси. ІМХО



upd запитайте в предствників банку, як облковуються ці 36 т грн - як кредитні або як власні. в розстрочку ви їх перевести не можете, а відповідно - це власні кошти. але додаток може не врахований на такі випадки, тому показує як кредитні... все одно до кінця незрозуміло, що у вас відбулося. багато обговорили механізм розстрочок, але схоже у вас інший випадок.далі починається плутанина в термінах. по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими. тобто питання звучить так - чому поповнення зарахувалось в погашення кредиту. ОВДП можна купувати в кредит? якщо так, то у вас все ок. якщо ні - то тоді питання, чому гроші врахувалися в погашення кредиту - мають вважатися власними.вам треба ще з кимось переговорити, таке враження, що вам відповідають на інші питання, ніж то, що сталося з вами. й на форумі теж обговорюємо інші кейси. ІМХОupd запитайте в предствників банку, як облковуються ці 36 т грн - як кредитні або як власні. в розстрочку ви їх перевести не можете, а відповідно - це власні кошти. але додаток може не врахований на такі випадки, тому показує як кредитні... Shaman

Повідомлень: 11341 З нами з: 29.09.19 Подякував: 809 раз. Подякували: 1707 раз. Профіль 2 4 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1540154115421543> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє О.Bank 1 ... 125 , 126 , 127

Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30 1261 348536

Ірина_ П'ят 17 жов, 2025 08:20 Universal Bank 1 , 2

zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52 16 37222

yverstiuk Чет 01 тра, 2025 13:27