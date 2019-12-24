|
Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 січ, 2026 11:38
Shaman написав:
по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими
... тобто вибран
весь кредліміт, і тоді буль-яке надхождення іде на погашення Заг. заб-ті.
Але! Якщо отой ліміт вибран
на Розстрочки, тобто різниця Заг.заб-ть - Розстрочки = 0(точніше <=50)
, то клієнту НЕ треба платити за РКО. Ото і всього!
Але ж банка з радістю прийме любе надходження на погашення, хоча клієнту це можна і не робити до наступної РД
А свінорил робит подібні погашення тільки для наступної покупки за кредліміт (не за свої!!) з метою отримання підвищеного КБ і Розстрочки ;@)
12
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:10
Amethyst написав: Shaman написав:
по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими
... тобто вибран
весь кредліміт, і тоді буль-яке надхождення іде на погашення Заг. заб-ті.
Але! Якщо отой ліміт вибран
на Розстрочки, тобто різниця Заг.заб-ть - Розстрочки = 0(точніше <=50)
, то клієнту НЕ треба платити за РКО. Ото і всього!
Але ж банка з радістю прийме любе надходження на погашення, хоча клієнту це можна і не робити до наступної РД
А свінорил робит подібні погашення тільки для наступної покупки за кредліміт (не за свої!!) з метою отримання підвищеного КБ і Розстрочки ;@)
те, що не треба платити РКО - це ок. питання статусу цих грошей - вони кредитні чи власні? в розстрочку ти їх не переведеш - виходить власні?
схоже додаток не допрацьований в цьому нестандартному питанні...
Додано: Чет 15 січ, 2026 12:41
Shaman написав: Amethyst написав: Shaman написав:
по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими
... тобто вибран
весь кредліміт, і тоді буль-яке надхождення іде на погашення Заг. заб-ті.
Але! Якщо отой ліміт вибран
на Розстрочки, тобто різниця Заг.заб-ть - Розстрочки = 0(точніше <=50)
, то клієнту НЕ треба платити за РКО. Ото і всього!
Але ж банка з радістю прийме любе надходження на погашення, хоча клієнту це можна і не робити до наступної РД
А свінорил робит подібні погашення тільки для наступної покупки за кредліміт (не за свої!!) з метою отримання підвищеного КБ і Розстрочки ;@)
те, що не треба платити РКО - це ок. питання статусу цих грошей - вони кредитні чи власні? в розстрочку ти їх не переведеш - виходить власні?
схоже додаток не допрацьований в цьому нестандартному питанні...
Хм. Точна?
Останніх років 5 я дійсно навіть і не намагався погашатися, коли весь ліміт вибрано у розстрочки. Просто тихо радів, шо можна перечекати +30дн з погашенням.
Раніше була така фішка, шо частково гасили примусово розстрочку, шоби зробити покупку за кредитні, по поповнення відображалося як "свої".
Але з того часу дозволили погашати Розстрочки з інших карт, в т.ч. і дебетних, шо я вважаю розводом, бо в КК вже заздалегідь порахована (заблокована) сума за розстрочку.
Ото може щось дійсно змінилося
Я реально юзаю кредитки окремо від дебеток і навіть не зазіхаю на оті кредитно-дебетові
