Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1540154115421543

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 11:38

Re: Sense Bank

  Shaman написав:по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими
... тобто вибран весь кредліміт, і тоді буль-яке надхождення іде на погашення Заг. заб-ті.
Але! Якщо отой ліміт вибран на Розстрочки, тобто різниця Заг.заб-ть - Розстрочки = 0(точніше <=50), то клієнту НЕ треба платити за РКО. Ото і всього!
Але ж банка з радістю прийме любе надходження на погашення, хоча клієнту це можна і не робити до наступної РД :wink:
А свінорил робит подібні погашення тільки для наступної покупки за кредліміт (не за свої!!) з метою отримання підвищеного КБ і Розстрочки ;@)
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:10

  Amethyst написав:
  Shaman написав:по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими
... тобто вибран весь кредліміт, і тоді буль-яке надхождення іде на погашення Заг. заб-ті.
Але! Якщо отой ліміт вибран на Розстрочки, тобто різниця Заг.заб-ть - Розстрочки = 0(точніше <=50), то клієнту НЕ треба платити за РКО. Ото і всього!
Але ж банка з радістю прийме любе надходження на погашення, хоча клієнту це можна і не робити до наступної РД :wink:
А свінорил робит подібні погашення тільки для наступної покупки за кредліміт (не за свої!!) з метою отримання підвищеного КБ і Розстрочки ;@)

те, що не треба платити РКО - це ок. питання статусу цих грошей - вони кредитні чи власні? в розстрочку ти їх не переведеш - виходить власні?

схоже додаток не допрацьований в цьому нестандартному питанні...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11341
З нами з: 29.09.19
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 12:41

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Shaman написав:по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими
... тобто вибран весь кредліміт, і тоді буль-яке надхождення іде на погашення Заг. заб-ті.
Але! Якщо отой ліміт вибран на Розстрочки, тобто різниця Заг.заб-ть - Розстрочки = 0(точніше <=50), то клієнту НЕ треба платити за РКО. Ото і всього!
Але ж банка з радістю прийме любе надходження на погашення, хоча клієнту це можна і не робити до наступної РД :wink:
А свінорил робит подібні погашення тільки для наступної покупки за кредліміт (не за свої!!) з метою отримання підвищеного КБ і Розстрочки ;@)

те, що не треба платити РКО - це ок. питання статусу цих грошей - вони кредитні чи власні? в розстрочку ти їх не переведеш - виходить власні?

схоже додаток не допрацьований в цьому нестандартному питанні...
Хм. Точна?
Останніх років 5 я дійсно навіть і не намагався погашатися, коли весь ліміт вибрано у розстрочки. Просто тихо радів, шо можна перечекати +30дн з погашенням.
Раніше була така фішка, шо частково гасили примусово розстрочку, шоби зробити покупку за кредитні, бо поповнення відображалося як "свої".
Але з того часу дозволили погашати Розстрочки з інших карт, в т.ч. і дебетних, шо я вважаю розводом, бо в КК вже заздалегідь порахована (заблокована) сума за розстрочку.
Ото може щось дійсно змінилося :cry:

Я реально юзаю кредитки окремо від дебеток і навіть не зазіхаю на оті кредитно-дебетові :idea:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6823
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1358 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 13:42

  mogicanin1986 написав:
але треба знати свій ліміт надходжень в Сенсі, він у них за квартал

За квартал ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 6022
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1932 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 14:14

  moveton написав:У меня раньше при попополнении в банкомате и сотни тысяч в день проходили. Обламывало где-то в районе уже 400к. Поэтому и сильно удивился, что по справке теперь 29999 в день лимит.

Та да :(
до 400К за раз брало льогко
flysoulfly
 
Повідомлень: 6022
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1932 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

