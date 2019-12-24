Shaman написав:по ідеї, якщо майже весь кредит вибрали як розстрочку, то по ідеї всі 49 т грн мають вважатися особистими
... тобто вибран весь кредліміт, і тоді буль-яке надхождення іде на погашення Заг. заб-ті. Але! Якщо отой ліміт вибран на Розстрочки, тобто різниця Заг.заб-ть - Розстрочки = 0(точніше <=50), то клієнту НЕ треба платити за РКО. Ото і всього! Але ж банка з радістю прийме любе надходження на погашення, хоча клієнту це можна і не робити до наступної РД А свінорил робит подібні погашення тільки для наступної покупки за кредліміт (не за свої!!) з метою отримання підвищеного КБ і Розстрочки ;@)
те, що не треба платити РКО - це ок. питання статусу цих грошей - вони кредитні чи власні? в розстрочку ти їх не переведеш - виходить власні?
схоже додаток не допрацьований в цьому нестандартному питанні...
Хм. Точна? Останніх років 5 я дійсно навіть і не намагався погашатися, коли весь ліміт вибрано у розстрочки. Просто тихо радів, шо можна перечекати +30дн з погашенням. Раніше була така фішка, шо частково гасили примусово розстрочку, шоби зробити покупку за кредитні, бо поповнення відображалося як "свої". Але з того часу дозволили погашати Розстрочки з інших карт, в т.ч. і дебетних, шо я вважаю розводом, бо в КК вже заздалегідь порахована (заблокована) сума за розстрочку. Ото може щось дійсно змінилося
Я реально юзаю кредитки окремо від дебеток і навіть не зазіхаю на оті кредитно-дебетові
А шо це таке, вже 2 години не дає відправити переказ між власними рахунками в межах банку через IBAN. Переказ на рахунок з Izi зайшов нормально. Смузісти хочуть, щоб ми ще з грейсу позлітали, мало вам 36 тис грн? І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?
Amethyst написав:А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.
откуда такая инфа? у пумбы так само - если что то купить то уменьшается общий кредитный лимит на карте. по мере гашения он каждый раз восстанавливается на сумму погашенной части.