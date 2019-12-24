RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:22

  tester3373 написав:
  Amethyst написав:А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.


откуда такая инфа?
у пумбы так само - если что то купить то уменьшается общий кредитный лимит на карте.
по мере гашения он каждый раз восстанавливается на сумму погашенной части.

ЗЫ
речь правда про покупку частями.

Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500.
До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500? 8)

ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:37

  Amethyst написав:Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500.
До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500? 8)

ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще


навіть не заморочувався цими питаннями...
