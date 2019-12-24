tester3373 написав:
откуда такая инфа?
у пумбы так само - если что то купить то уменьшается общий кредитный лимит на карте.
по мере гашения он каждый раз восстанавливается на сумму погашенной части.
ЗЫ
речь правда про покупку частями.
Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500.
До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500?
ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще