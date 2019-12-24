RSS
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:22

  tester3373 написав:
  Amethyst написав:А, наприклад, у ПУМБи під розстрочку відкушується загальний ліміт і на цю суму відкривається окремий кредит, що окремо і світиться в УБКІ, і його треба спеціально гасити (вносити кошти) окремо.


откуда такая инфа?
у пумбы так само - если что то купить то уменьшается общий кредитный лимит на карте.
по мере гашения он каждый раз восстанавливается на сумму погашенной части.

ЗЫ
речь правда про покупку частями.

Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500.
До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500? 8)

ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще
Amethyst
Повідомлень: 6827
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1363 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:37

  Amethyst написав:Я рег-но користуюся Сплатою Частинами. От був ліміт 100К, зробив покупку на 2500 на 10 частин... і сам ліміт зменшився до 97.5, а в УБКІ з'явився новий кредит на 2500.
До речі, не знаєте де в ПУМБі знайти запис/рядок у виписці про цю операцію на 2500? 8)

ПС. Будь-який кредит зменшує рейтинг КІ. От у Сенса в цьому плані виХодить краще


навіть не заморочувався цими питаннями...
tester3373
Повідомлень: 127
З нами з: 09.02.25
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 14:47

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  Striker написав:але яким боком це до мого кейсу?
Я давно не користувався розстрочками. Тоді працював кейс нижче:
Вихідні дані:
  • кредитний ліміт на картці -- 5к ₴;
  • загальна заборгованість -- 4,5к ₴;
  • кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
  • запит на розстрочку 4к ₴ був поданий до РД;
  • фактично розстрочка оформилася після РД, але всі 4,5к ₴ були включені в платіжний період для збереження пільгового періоду.
Після РД виходило, що:
  • загальна заборгованість по карті -- 4,5к ₴, з них 4к ₴ у розстрочках;
  • кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
  • сума погашення до РД для збереження пільгового -- 4,5к ₴.

Ось якщо погасити ці 4,5к ₴, то 4к ₴ рахувалися як власні грошові кошти. Відображення в застосунку було аналогічне й приходилося рахувати вручну. Приходилося ці грошові кошти якось безкоштовно виводити.

З якого періоду змінили логіку я не знаю. Можливо, змінили саме в RED 2.0 -- не можу сказати.
Howl
Повідомлень: 6390
З нами з: 08.03.18
Подякував: 586 раз.
Подякували: 1145 раз.
 
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:45

Банка, звичайно, унікальна: "Бачимо, що заДіюєте наші кредитки, може хочете більше карток відкрити, щоб був більший ліміт?" Ридаю.
klug
Повідомлень: 9005
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:48

  Howl написав:Вихідні дані:
  • кредитний ліміт на картці -- 5к ₴;
  • загальна заборгованість -- 4,5к ₴;
  • кредитний ліміт, який доступний до використання -- 0,5к ₴;
  • запит на розстрочку 4к ₴ був поданий до РД;
  • фактично розстрочка оформилася після РД, але всі 4,5к ₴ були включені в платіжний період для збереження пільгового періоду.
А як можна подати запит на розстрочку(Роз) в 4К, коли залишилося вільного кредліміту 0.5К?
Тобто, ви зробили покупку на 4К, гроші блоканулися на карті, і ви зробили запит на Роз?
Якщо так, то -- Ок, через 2..3 дн гроші провелися по рахунку і Роз активувалася. Але ж на картці після такої активації залишилося вільних 0.5К і при наступному поповненні нові(свої) гроші підуть на погашення Загальної заборгованості, а 4К так і залишаться в Роз до автосписання в РД чергової частини на заборгованість в грейсі
Amethyst
Повідомлень: 6827
З нами з: 05.05.21
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1363 раз.
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 16:35

Підкажіть, що тут з регламентами, якщо РД припадає на вихідні: з карткового/Ощадного можна нормально гаситися?
klug
Повідомлень: 9005
З нами з: 18.08.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 1274 раз.
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:09

  maniachello написав:
  maniachello написав:
  -VICTOR- написав:maniachello і нам тут напишіть...бо то дууже цікаво як закритий кредит пройшов реінкарнацію :roll: чарівники - смузісти блін...


наслаждайтесь

Лично я в шоке :shock: :shock: :shock:

Зображення

Закончился 2025 год, как и декабрь 2025 года, в котором банк обещал принять решение по проблеме.
Ответа банка я так и не дождался.

Заметил, что Cash'U в январе перестали начисляться, хотя категории выбраны.
Связался со службой поддержки - снова "оплатите задолженность".

После моего возмущения прислали такой ответ:
Зображення

Це що ще таке ??? строки у них сміщаються ....я би вже звертався в НБУ , бо то дурно пахнути починає...
-VICTOR-
-VICTOR-
Повідомлень: 7370
З нами з: 15.08.12
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 17:34

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  -VICTOR- написав:Це що ще таке ??? строки у них сміщаються ....я би вже звертався в НБУ , бо то дурно пахнути починає...

Слабаки! Точные месяцы и год пишут после которых будет следующее извинение о переносе сроков. Обычно отвечают "Мы работаем и когда-то сделаем. Наберитесь терпения и ждите. Мы вам перезвоним". Вот сегодня от Unex bank очередную такую отписку получил.
moveton
Повідомлень: 6505
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 09:29

  -VICTOR- написав:Це що ще таке ??? строки у них сміщаються ....я би вже звертався в НБУ , бо то дурно пахнути починає...

Решил последовать Вашему совету, написал жалобу в НБУ
maniachello
maniachello
 
Повідомлень: 523
З нами з: 25.03.08
Подякував: 92 раз.
Подякували: 64 раз.
 
1
