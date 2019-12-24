kulikrom написав:
щось схоже, що на РЕДКЕШ потрібно гасити в РД, бо будуть 26%/річ нараховувати. Не впевнений, очікую відповідь від Банку, але сталося, що полочна РЕДКЕШ знову запрацювала після виключення звичайного РЕД з без% розстрочок. З РЕДКЕШ, після жовтневої РД, перша покупка в розстрочку. Після листопадної РД, звичайно нічого не нарахували, ліміт доповнив з погашеного, тепер полочного, звичайного РЕД. А грудневу заборгованість, яка вже прилетіла з жовтневих розстрочок, загасив за 5 днів до січневої РД. В яку прилетіло оті 26%/річ (готівкові операції).
UPD. нагадую панству, завтра останній потяг на нормальну доставку пластику НП
якось дивно звучить. redcash треба гасити до РД, бо інакше окрім 26% нарахують коміс 3,5% від суми незакритого боргу.
а от щодо розстрочек з Redcash? вони точно безкоштовні? бо в моєму розумінні всі витрати з RedCash - вони платні. про розстрочки навіть не чув/не думав про таке..
а що заважає перейти з RED на RED 2.0?..