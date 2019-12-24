|
Sense Bank
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:56
Striker написав:
І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?
У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.

*Андрій - Sense Bank - Представник банку
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:06
Sense Bank написав: Striker написав:
І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?
У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.
тобто гроші спишуться, але для погашення в грейсі покаже 0? як варіант
але ці гроші тоді вважаються власними, не кредитними, чи не так?
