Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1543154415451546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:56

Re: Sense Bank

  Striker написав:І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?


У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.


*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13240
З нами з: 18.02.13
Подякував: 185 раз.
Подякували: 1440 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:06

  Sense Bank написав:
  Striker написав:І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?

У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.

*Андрій

тобто гроші спишуться, але для погашення в грейсі покаже 0? як варіант

але ці гроші тоді вважаються власними, не кредитними, чи не так?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11453
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1716 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
