|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 січ, 2026 08:58
Amethyst написав: Shaman написав: Amethyst написав:
Про подібні і свідомі
операції у Алки (поповнення кредитки, коли весь ліміт у розстрочках) відомі ;@)
Але вони використовували десь до війни і мабуть з Ред-кеш, де є безкоштовне безлім зняття готівки.
Нагадую, шо хитропопа Алюсік зробила кредитну-дебетну
Ред 2.0... а от функціонал схоже залишився від чиста-кредитки... Ну Алка вона така... пустунка!!
Я б вивів через АТМ оті своїх 500 грн, оплатив би комісс, і розніс на дріски підтримку, від-ня і персмена... але вибив би сторнування і коміс і %% і ще і 500 горіхів би злупив за таке відношення типубанка до функціоналу продукту
у вас багато вільного часу
я не досілджув саме RED 2.0, але вивід власних коштів з тієї білої - лише сторонніми сервісами - бо інакше коміс. дебетовий Хамон наче дозволяє, але в мене його ніколи не було. тому давайте коли свинорили хочуть й...,й... - то не треба роздмухувати скандал, коли вийшло лише друге
Свінорилити == свідомо використовувати функціонал банку для власних потреб. І нічого зазорного тут немає
А з Вайта вивести можна безкоштовно і СЕПом, і через АТБ(касу), і таки стороннім р2р.
А з Реда 2.0 виходить безкоштовно вивести СВОЇ (як вказано у Виписці!!) не завжди можна як вказано в ТарифаХ. І хто тут свинячить, реально?
якщо вмієш, то так. але коли починаючий свинорил робить операції, щоб щось додатково заробити, але до кінця не розібрався, й в результаті влетів - то винен банк чи свинорил? "не знаєщ броду - "
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11497
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 1718 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:20
Shaman написав: maniachello написав: klug написав:
Я думав, що Прихват - банк з особливими потребами, але тут шедевр на шедеврі...
Ха... Мне вот пришло СМС о закрытии кредитной линии по Хамелеону с требованием погасить задолженность.
Под это дело аннулирована карта Хамелеон.
Мгновенно обратился в поддержку. Опять потребовали погасить задолженность.
После моего возмущения, что задолженность погашена накануне (без всяких просрочек), выяснилось, что банк по какой-то ведомой только ему причине решил не продолжать кредитную линию.
Сначала придумали долг по карте, закрытой в 2022 году, потом заблокировали Кеш*ю, теперь тупо аннулировали карту.
Банк очередной раз пробил дно
я інколи теж думаю, а коли банк може закрити цю халяву з Хамоном... але це право банку. здається, раз на рік банк переглядає та підтверджує кредитний ліміт (не лише хамон), або не продовжує - як у вашому випадку.
й чого це дно, якщо банк вирішив не кредитувати? має право, й він не зобов'язаний це робити. тут багато накидають на банк, але чомусь користуються його продуктами - бо вигідно?
гадаю, у вас щось є за лаштунками - тому й виникли проблеми з банком. ви поки перший, що каже про проблеми з погашенням боргів в 2022 - й маю надію останній. тобто щось у вашому кейсі є додатково.
Дно - потому что три ситуации пошли одна за другой.
И я подозреваю, что первопричина - нарисованный долг по закрытой 2,5 года назад карте.
Ещё раз - с моей стороны все требования выполнены.
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 544
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 30 січ, 2026 10:44
Sense Bank написав:
З даного питання, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, щоб колеги уточнили, чи було вчасно змінено рахунок для виплат, або ж це стосується технічного збою, коли по деяким клієнтам точково пройшли виплати на рахунки RED 2.0. По клієнтам з другого випадку розглядалась можливість сторнування коштів з кредитки та виплата на коректний рахунок.
Звертались одразу, вчора ввечері гроші вже перевели на потрібний рахунок. Скоріше за все проблема з'явилася через це.
Howl написав:
є регламент опрацювання запиту. Ти подав заявку на зміну реквізитів виплат після формування списків на виплату.
Як раз за день до виплат змінився рахунок.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3360
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3692 раз.
- Подякували: 5926 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|349905
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|37779
|
|