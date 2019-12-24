|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 бер, 2026 16:59
Driver написав:
Sense Bank
Sense Bank написав: root написав:
А де можна подивитись свій анкетний місячний ліміт на надходження ? В мене по ходу перевищення відбулось.
У застосунку цей ліміт не виведений, але ви можете звернутися до агентів підтримки, вони підкажуть ✅
З повагою, Володимир 💎
,
у меня вчера тоже появилась такая необходимость.
Обратился в чат в ССА. Сотрудница тех.поддержки сначала сказала, что "нет возможности узнать этот лимит", а затем вернулась и назвала некоторую сумму.
1) почему вы утверждаете, что этот лимит можно узнать у тех.поддержки, а тех.поддержка его не говорит? У вас опять правая рука не знает, что делает левая?
2) та сумма, которую мне в итоге назвали, выглядит странно. В том смысле, что я не помню, что когда-либо такую указывал в вашем банке. Помню, что указывал меньшую, чем названная (когда дела шли не очень), и помню, что указывал бОльшую (когда дела были норм).
Можно ли на всякий случай перепроверить, какую сумму я реально указывал последний раз?
Все правильно вам сказав Володимир. Дізнатись суму можна через підтримку, просто агент в чаті трішки не зорієнтувався, про що вже було проговорено👌
Щодо вказаної суми, то відпишу вам у особисті її розмір.
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13281
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: П'ят 06 бер, 2026 17:15
Sense Bank написав: Driver написав: Sense Bank написав:
у меня вчера тоже появилась такая необходимость.
Обратился в чат в ССА. Сотрудница тех.поддержки сначала сказала, что "нет возможности узнать этот лимит", а затем вернулась и назвала некоторую сумму.
1) почему вы утверждаете, что этот лимит можно узнать у тех.поддержки, а тех.поддержка его не говорит? У вас опять правая рука не знает, что делает левая?
2) та сумма, которую мне в итоге назвали, выглядит странно. В том смысле, что я не помню, что когда-либо такую указывал в вашем банке. Помню, что указывал меньшую, чем названная (когда дела шли не очень), и помню, что указывал бОльшую (когда дела были норм).
Можно ли на всякий случай перепроверить, какую сумму я реально указывал последний раз?
Все правильно вам сказав Володимир. Дізнатись суму можна через підтримку, просто агент в чаті трішки не зорієнтувався, про що вже було проговорено👌
Щодо вказаної суми, то відпишу вам у особисті її розмір.
*Андрій
Щось схоже, що у ваших агентів масова дезорієнтація. На початку тижня я також звертався в чаті і мені також відповіли, що подивитися той ліміт у агентів немає можливості,а коли я наполіг, що інші її колеги можуть це зробити, ваша агентка взяла час на роздуми, а потім передала мене напевно на інший рівень підтримки, і там вже інший хлопець назвав мені суму мого ліміту.
То ж, може проведете інформування серед агентів, що вони таки мають технічну можливість побачити анкетний місячний ліміт надходжень клієнта.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1134
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 08 бер, 2026 19:21
1finanсier написав:
То ж, може проведете інформування серед агентів, що вони таки мають технічну можливість побачити анкетний місячний ліміт надходжень клієнта.
Слушне зауваження🤝 Передам інфо керівникам, щоб проговорили цей момент.
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13281
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1444 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1261
|379574
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|57945
|
|