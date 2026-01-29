Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересно сколько % от валового прихода в гривне наследники будивельныка платят со своих такси
Помню батя там что то за амортизацию б/у кетайских нанотесл писал, что там и страховка, и ремонт текущий, и вообще не от домашней розетки водитель их ночью по 2.16 заряжает
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2026 23:36

Shaman
Простите, каждый раз забываюсь и начинаю вам отвечать, хотя давно понятно, что это бессмысленно и бесполезно.
Вы разводите флуд и выкручиваетесь как уж на сковородке.
Да ещё с личными выпадами - "дали копняка". Я уже писал, что от завода с 12 тыс. работников очень быстро осталось 2 с нищенской зарплатой, а потом и вообще ничего, завод ликвидирован. На ХТЗ было тысяч 30, сокращали очень быстро - десятки тысяч. Вы можете писать - "дали копняка" и издеваться над людьми, которые проработали на заводах годами, а то и десятилетиями. Хамство и лицемерие не имеет границ. Когда очень толковый и грамотный зампотех крупного цеха вынужден был пойти реализатором на базар...
Я не знаю, насколько жёстко "обладнання ХТЗ було налаштоване виробляти лише коробку Т-150" и насколько сложно было бы его переналадить. Сильно подозреваю, что вы этого тоже не знаете. Но, конечно, легче просто ликвидировать завод. :mrgreen:
Можете флудить дальше, но против фактов не попрёшь - Украина имела развитую многоотраслевую промышленность. Теперь не имеет. Всё, что ещё осталось - это металлургия. Имела квалифицированных рабочих, привычных к заводам - теперь не имеет. Имела науку и учёных - не скажу точно, может быть ещё что-то осталось.
А колоссальные успехи в с/х - мы с вами уже когда-то обсуждали. Благодаря тому, что во второй половине 00-ых нашли потребителей - Китай, Египет, Испания и у них был высокий спрос, экспорт кукурузы резко вырос и превысил экспорт пшеницы. В начале 00-ых уступал даже ячменю. Конечно, в этом заслуга агрохолдингов. Но здесь вложения ниже, чем в промышленности, и гораздо быстрее окупаются.
В результате агрохолдинги укрепились и разбогатели (не вчера), но что-то развитие промышленности от этого не ускорилось. Промышленность продолжала сокращаться. Так что можете продолжать рассказывать о "построении развитого капитализма в светлом будущем"
И предъявлять претензии мне.
Хотя с бОльшим основанием их можно предъявить вам. Сегодня вы работаете в промышленности. И "успешно развиваете" её.
Повідомлення Додано: Вів 14 кві, 2026 00:22

  Shaman написав:
  ЛАД написав:..........
вам більше подобається варіант, щоб для розблокування почали тотальну зачистку узбережжя?..
Мне больше нравятся переговоры.
А ещё больше, переговоры, которые велись перед началом войны, которую Трамп по примеру называет СВО. "С", правда, чуть отличается.
варіанту перемовини, як до війни, вже не буде. що з більш реальними варіантами? ;) іранці теж не хочуть вести реальні перемовини, таке враження, наче вони розбомбили США... Схід такий Схід...
Вы сильно умный или притворяетесь?
"як до війни, вже не буде" - а кто их прервал "до війни"?
Случайно, не США?
Да, таких переговоров, как "до війни", уже не будет. Сегодня они будут вестись по-другому. Но их надо вести.
Вы говорите, что мы должны продолжать воевать, хотя по словам Трампа у нас нет козырей на руках. Но почему-то отвергаете такой вариант для Ирана. Хотя у них на руках козыри как раз есть - цены на нефть да и просто нехватка нефти в мире.
Кстати, США и Иран рассматривают возможность второй встречи в попытке возобновить переговоры о прекращении огня.
Основные выводы от Bloomberg AI
- По данным источников, знакомых с ситуацией, США и Иран ведут переговоры о проведении очередного раунда личных переговоров для достижения долгосрочного прекращения огня.
- Цель состоит в том, чтобы провести новые переговоры до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля, при этом одна из идей заключается в возвращении в Исламабад для второго раунда переговоров.
- Президент Дональд Трамп дал понять о своей готовности к дальнейшим переговорам, заявив, что Иран обратился к США, одновременно настаивая на военно-морской блокаде Ормузского пролива.

Ещё интересное "Мнение" - "Блокада Ормузского пролива может обернуться против США." - https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-04-13/iran-war-hormuz-blockade-could-backfire-on-the-us?srnd=phx-opinion- автор Джеймс Ставридис — обозреватель Bloomberg Opinion, адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий силами НАТО и вице-председатель компании Carlyle. На название не стоит обращать большого внимания, достаточно объективный анализ.
Основные выводы от Bloomberg AI
- Президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде Ормузского пролива, что является актом войны и означает, что в него ничего не будет поступать и выходить.
- Блокада может иметь разрушительные последствия для экономики Тегерана и может заставить иранский режим изменить свое поведение, но она также поднимает вопросы о ее законности и стратегической целесообразности.
- Введение блокады потребует масштабных военно-морских сил, включая авианосцы, надводные боевые корабли и воздушные операции, и может иметь негативные геополитические последствия для США, в том числе нанести ущерб отношениям с союзниками и другими странами, зависящими от иранского экспорта.
