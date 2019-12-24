RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:07

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

  moveton написав:Разве переводы на 2 копейки запрещены?
ну типу по внутрібанку в ССА можна перевести 2 коп
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6881
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1372 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:10

moveton

Это кредитная карта или дебетовая?
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 598
З нами з: 28.07.11
Подякував: 13 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:20

  Amethyst написав:
  moveton написав:Разве переводы на 2 копейки запрещены?
ну типу по внутрібанку в ССА можна перевести 2 коп

И мне казалось, что можно. И по межбанку тоже. Во всяком случае на одну копейку я СЭП на Альянс откуда-то месяц назад делал. Как раз, чтобы на кредитке ровно ноль получился. Не знаю, может именно две копейки - это какая-то сакральная сумма, что её нельзя.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6766
З нами з: 23.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:24

  skorpi написав:Это кредитная карта или дебетовая?

Просьба форумной кнопочкой частично цитировать о чём разговор вообще. Тогда и перейти на предыдущий пост треда можно. Выгода - это кредитнодебетовая, как и большинство алкиных карт. У Алки чистых кредиток в новых картах уже и не осталось. Разве что RED Cash, но она очень специфическая и человек, который её берёт, знает зачем ему именно такая и какие у неё особенности.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6766
З нами з: 23.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 19:03

Re: Sense Bank

Re: Sense Bank

О, не знал, что Алка и такую граблю подложить может:
Svetlana, [03/12/2026 17:19]
Питання: сплачувала комунальні, сума рахунку за газ вища за 1000 грн. Маю карти: white та нац.кешбек. Тож вирішила - сплачу з нацкешбека 1000 грн і залишок - з white. З кешбека платіж пройшов, потім знов роблю платіж - а з_явилося сповіщення що рахунок вже сплачено і все, не пускає зробити ще один платіж по одному й тому ж рахунку (конкретно по газу). То це обмеження має якесь значення?

Сергій Устінов, [03/12/2026 17:22]
Сплатіть іншим банком. В Сенсі навіщось таке зробили - нащо досі не розумію.

К офпреду: за что ж клиентов так ограничивать? Всё так же ДРС?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6766
З нами з: 23.03.18
Подякував: 117 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
 
3
11
1
