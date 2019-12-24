Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1572157315741575

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 19:13

Re: Sense Bank

  klug написав:от moveton схоже постійно з читами грає

А я до способа "зайди в карту и там выискивай где в сегодняшней версии находится пункт показа реквизитов" просто не дошёл :) Длиннотапнуть на карте и сразу войти в реквизиты очевиднее и короче же.

Ну а что по разным способам добирания до реквизитов получаются разные экраны с разным функционалом - это даже не лишено своеобразной, но логики :mrgreen: Декларацию о доходах физика приходилось в кабинете налоговой подавать? Там тоже два способа для этого. Первый (ЕК для громадян) рекомендует каждый первый Гугль, а второй зарыт поглубже, но сами налоговики рекомендуют пользоваться именно им потому, что он по итогу даёт более корректный результат. Без ДРС никак. Иначе пользователь себя умным возомнит.
moveton
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:38

З https://sensebank.ua/credit-cards/atb

" Який пільговий період?

Пільговий період за карткою — до 62 днів, протягом яких не нараховуються проценти за торговельними операціями, здійсненими з використанням платіжної картки, за умови погашення повної суми заборгованості до завершення пільгового періоду.

Перший пільговий період починається в дату оформлення договору і закінчується в наступному місяці від дати оформлення договору. Щоб скористатися наступним пільговим періодом, потрібно повністю погасити заборгованість."

От наприклад дата оформлення договору сьогодні. "пільговий період...закінчується в наступному місяці від дати оформлення договору" (соррі за друге цитування) - закінчується коли саме? На початку місяця, в середині, в кінці, в РД? І де ті "до 62 днів"?
І тут немає револьверного пільгового періоду? Тільки повне погашення до РД?
alibob
 
Повідомлень: 799
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 21:49

  alibob написав:От наприклад
Ото 17го бер оформили (РД - 17го), значить до 17го травня до 18:00 повинні погасити заборгованість у пільговому періоді (грейсі).
При цьому, якщо на 18:00 17го квітня буде загальна забор-ть без суми оформлених розстрочок більша 50грн, то нарахують ще платню за РКО - 100 грн.
При цьому у вас в ССА завжди відображаються суми: Заборгованість (в грейсі), Загальна заб-ть, Суми в розстрочках, Розрах.дата (РД)
Крім цього, при погашенні в грейсі 17го травня донарахують 0.01% від грейса (десь 1 коп з кожних 800 грн грейса)
Amethyst
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2026 22:00

Дякую. Як і інші кредитки. Просто написано якось по-дебільному, тобто банківською мовою.
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 09:13

  klug написав:Квест-банк
Хм, а от під коліщатком такої фічи немає у поточного. ДРС

У цьому і була суть претензії. Володимир ніби одразу здогадався, яким шляхом міг піти неофіт. А от moveton схоже постійно з читами грає :P

Володимире, про QR-код теж питання цікаве: у карткових вони є на цьому екрані, а от у Ощадного та поточного немає. Користь від них дійсно мінімальна, але підсвідомо очікується якась консистентність в інтерфейсі...

Подумаємо з приводу цього, наразі питання в роботі ✍🏻
Дякую за фідбек!

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13292
З нами з: 18.02.13
Подякував: 186 раз.
Подякували: 1446 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:13

Вітання всім!
Дуже давно не користувався розстрочками від Sense, тому є одне питання:
Якщо на карті, яка обслуговується в пакеті RED 2.0, на розрахункову дату загальна заборгованість складає 23 тис. грн., з яких 12 тис. знаходяться у розстрочці, то чи буде списано РКО у розмірі 100 грн. у разі погашення не всієї суми боргу (23 тис. грн.), а лише різниці між загальною сумою боргу та сумою розстрочок у розмірі 11 000 гривень?
Заздалегідь вдячний!
Anadonta
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 25.11.12
Подякував: 225 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:17

  Anadonta написав:чи буде списано РКО
Не буде
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:22

Ні, за умови погашення різниці між загальним боргом та боргом у розстрочках — не буде списання, оскільки комісія РКО списується за умови наявної заборгованості від 50 грн (без врахування розстрочок) на розрахункову дату 😇

З повагою, Володимир 💎
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:27

Дякую за оперативні відповіді!
Хай щастить!
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 11:31

Завжди будь-ласка!
Гарного вам дня 😇

З повагою, Володимир 💎
