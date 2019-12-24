RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #<1 ... 1574157515761577

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 06:11

Re: Sense Bank

  Arien написав:...как сейчас у получателя платежа по реквизитам выглядит плательщик (плачу с Ящера)?..
При отправке с карточных счетов, то получатель увидит транзитный счёт. Если отправить с текущего счёта, который оформляется без платёжных карт, то — текущий счёт физлица.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 08.03.18
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 07:08

  Howl написав:
  Arien написав:...как сейчас у получателя платежа по реквизитам выглядит плательщик (плачу с Ящера)?..
При отправке с карточных счетов, то получатель увидит транзитный счёт.
Але навіть в цьому випадку, Алка дописує у Призначенні переказу АйБАН і ПІБ відправника
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 10:36

  Arien написав:Напомните, пожалуйста, как сейчас у получателя платежа по реквизитам выглядит плательщик (плачу с Ящера)? Как транзитный счет Сенса или как полноценное частное лицо с р/с, ФИО и ИНН?

доповню Howl. з карткових рахунків:
миттєвий платіж – 2620 напряму
НЕ миттєвий платіж – 2909 Сенс банк
24589
 
Повідомлень: 297
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 12:13

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Але навіть в цьому випадку, Алка дописує у Призначенні переказу АйБАН і ПІБ відправника
Тобто якщо відправити з поточного рахунку, який обслуговується без платіжної картки, то банк займає місце в полі "Призначення платежу"?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 08.03.18
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 13:20

  Howl написав:
  Amethyst написав:Але навіть в цьому випадку, Алка дописує у Призначенні переказу АйБАН і ПІБ відправника
Тобто якщо відправити з поточного рахунку, який обслуговується без платіжної картки, то банк займає місце в полі "Призначення платежу"?
Я таке про відправлення з поточного з карткою від Сенса казав.
А звичайний Поточний від Сенса ще спробую пошукати
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:53

Всім привіт 👋

Проводимо невеличке опитування, тому будемо вдячні якщо поділитесь своєю думкою з нами 😉

Що вам подобається чи не подобається у кредитних картках та розстрочках від банку?

Можливо є певні побажання, зауваження чи інші моменти у користуванні картками, котрі на вашу думку варто переробити/змінити/прибрати і так далі.

Завчасно дякую за ваші відповіді 🤝

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13296
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
 
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 14:58

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Проводимо невеличке опитування
...дадом?! (с)

Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:02

Re: Sense Bank

Amethyst, клієнт може отримати цікаві для нього умови по кредитці. Фактично це клієнти зацікавлені, щоб банк щось прибрав з комісії чи запровадив якусь фічу.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 08.03.18
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:31

  Howl написав:Amethyst, клієнт може отримати цікаві для нього умови по кредитці. Фактично це клієнти зацікавлені, щоб банк щось прибрав з комісії чи запровадив якусь фічу.

Тобто то клієнти зацікавлені дадом, а банка таки за РКО ? :mrgreen:

Все ж я згоден на компроміси, тобто чимось поступитися, шоби користуватися КК.
Але ще більше мене влаштовує стабільність, передбачуваність і конкуренція.
На сьогодні мене все задовольняє у Алки, я до всього звик з її ДРС і пропоную нічого не змінювати :shock:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6907
З нами з: 05.05.21
Подякував: 529 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2026 21:46

Re: Sense Bank

Відносно нещодавно банк дозволив із картки Cameleon оформлювати розстрочки, нещодавно зробив кредитку RED 2.0 дебетово-кредитною. Це все показує, що банк експерементує і хоче збільшити зацікавленість своїх і майбутніх клієнтів. Але щось не той результат... Тому зміни будуть і краще, якщо їх направити в необхідний потік.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6423
З нами з: 08.03.18
Подякував: 592 раз.
Подякували: 1150 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 1574157515761577
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11005)
23.03.2026 22:01
Sense Bank (15770)
23.03.2026 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.