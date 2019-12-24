Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2026 16:32
Подскажите, как сейчас нужно оплачивать за мобильную связь, чтобы начислился кешбек за коммунальные услуги? Через приложение Сенс подойдет?
Oktawa
Повідомлень: 547
З нами з: 08.11.17
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 66 раз.
Додано: Суб 04 кві, 2026 18:07
Oktawa Якщо маєте горіхи по категорії комуналка, то так.
Повідомлень: 7318
З нами з: 19.04.12
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 1163 раз.
Додано: Нед 05 кві, 2026 08:15
Oktawa написав:
Подскажите, как сейчас нужно оплачивать за мобильную связь, чтобы начислился кешбек за коммунальные услуги? Через приложение Сенс подойдет?
Для нарахування кешбеку за оплату комунальних послуг у вас має бути обрана відповідна категорія у бонусній програмі, а сама операція має проходити за МСС 4900 ✅
Оплата у застосунку Sense SuperApp якраз підпадає 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
Повідомлень: 13300
З нами з: 18.02.13
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1448 раз.
Додано: Нед 05 кві, 2026 11:55
Amethyst написав: klug написав:
готові кусати руку, що годує
та не кусати, а покусувати... Це я вам як таємний еротоман кажу
Ой, какой Вы шалун ) Она же уже не девочка, а мальчик
klug написав:
Навіть вид якості онбордингу мене досі пересмикує. Я звичайній людині у жодному разі не порекомендую зв'язуватися з такою банкою.
Мне кажется, что у нас к сожалению нет ни одного образцово-показательного банка... Потому что рычагов влияния по факту и нет, хрюкай - не хрюкай.
НБУ сейчас как-то реагирует на жалобы?
Всем спасибо за ответы по типам отображения счета.
Arien
Повідомлень: 1299
З нами з: 09.09.14
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 85 раз.
Додано: Нед 05 кві, 2026 23:30
Howl написав:Искатель
, якщо при здійсненні оплати за шаблоном змінити текст у полі "Призначення платежу", то ця зміна відобразиться в шаблоні.
Ви впевнені? Бо у мене на робочому столі SSA розташовані кілька шаблонів (у т.ч. два тих, в яких варто змінити призначення платежу). Так от, кожен раз клікаючи по цьому шаблону, я бачу саме те призначення платежу, яке вводилось на момент створення шаблону.
Потім я його змінюю, відправляю платіж, але... у шаблоні ця зміна не залишається.
Чи, може, я Вас неправильно зрозумів?
Искатель
Повідомлень: 6481
З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1088 раз.
- Подякували: 4881 раз.
