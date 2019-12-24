Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1577 1578 1579 1580

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 16:32

Re: Sense Bank

Подскажите, как сейчас нужно оплачивать за мобильную связь, чтобы начислился кешбек за коммунальные услуги? Через приложение Сенс подойдет?
Oktawa
 
Повідомлень: 547
З нами з: 08.11.17
Подякував: 511 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2026 18:07

Oktawa Якщо маєте горіхи по категорії комуналка, то так.
Повідомлень: 7318
З нами з: 19.04.12
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 08:15

  Oktawa написав:Подскажите, как сейчас нужно оплачивать за мобильную связь, чтобы начислился кешбек за коммунальные услуги? Через приложение Сенс подойдет?

Для нарахування кешбеку за оплату комунальних послуг у вас має бути обрана відповідна категорія у бонусній програмі, а сама операція має проходити за МСС 4900 ✅
Оплата у застосунку Sense SuperApp якраз підпадає 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13300
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1448 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 11:55

  Amethyst написав:
  klug написав:готові кусати руку, що годує
та не кусати, а покусувати... Це я вам як таємний еротоман кажу 8)

Ой, какой Вы шалун ) Она же уже не девочка, а мальчик :oops:
  klug написав:Навіть вид якості онбордингу мене досі пересмикує. Я звичайній людині у жодному разі не порекомендую зв'язуватися з такою банкою.

Мне кажется, что у нас к сожалению нет ни одного образцово-показательного банка... Потому что рычагов влияния по факту и нет, хрюкай - не хрюкай.
НБУ сейчас как-то реагирует на жалобы?
Всем спасибо за ответы по типам отображения счета.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 09.09.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2026 23:30

  Howl написав:Искатель, якщо при здійсненні оплати за шаблоном змінити текст у полі "Призначення платежу", то ця зміна відобразиться в шаблоні.


Ви впевнені? Бо у мене на робочому столі SSA розташовані кілька шаблонів (у т.ч. два тих, в яких варто змінити призначення платежу). Так от, кожен раз клікаючи по цьому шаблону, я бачу саме те призначення платежу, яке вводилось на момент створення шаблону.
Потім я його змінюю, відправляю платіж, але... у шаблоні ця зміна не залишається.

Чи, може, я Вас неправильно зрозумів?
Искатель
 
Повідомлень: 6481
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 4881 раз.
 
