Додано: Суб 04 кві, 2026 16:32
Re: Sense Bank
Подскажите, как сейчас нужно оплачивать за мобильную связь, чтобы начислился кешбек за коммунальные услуги? Через приложение Сенс подойдет?
Додано: Нед 05 кві, 2026 08:15
Для нарахування кешбеку за оплату комунальних послуг у вас має бути обрана відповідна категорія у бонусній програмі, а сама операція має проходити за МСС 4900 ✅
Оплата у застосунку Sense SuperApp якраз підпадає 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Додано: Нед 05 кві, 2026 11:55
Ой, какой Вы шалун ) Она же уже не девочка, а мальчик
Мне кажется, что у нас к сожалению нет ни одного образцово-показательного банка... Потому что рычагов влияния по факту и нет, хрюкай - не хрюкай.
НБУ сейчас как-то реагирует на жалобы?
Всем спасибо за ответы по типам отображения счета.
Додано: Нед 05 кві, 2026 23:30
Ви впевнені? Бо у мене на робочому столі SSA розташовані кілька шаблонів (у т.ч. два тих, в яких варто змінити призначення платежу). Так от, кожен раз клікаючи по цьому шаблону, я бачу саме те призначення платежу, яке вводилось на момент створення шаблону.
Потім я його змінюю, відправляю платіж, але... у шаблоні ця зміна не залишається.
Чи, може, я Вас неправильно зрозумів?
Додано: Пон 06 кві, 2026 07:18
напевно він мав на увазі шаблони месенджеру, а не ті, що на робочому столі (старі)
Додано: Пон 06 кві, 2026 07:27
Re: Sense Bank
Так, я перейшов на користування шаблонів у месенджеру, оскільки класичні шаблони банк їх не розвиває.
Додано: Пон 06 кві, 2026 09:27
Ну от у мене десь 30 шаблонів...
Але шаблони з месенджеру НЕ переносяться на десктоп.
А старі десктопні не видаляються.
Ото постійно борошню Чат і десь раз на два тижня вони по 1..2 мої шаблони перенастроюють
І кожного ж разу: опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальців (с)
Додано: Пон 06 кві, 2026 12:49
Sense Bank
Добрый день.
Подскажите, есть 2 вопроса.
1. В приложении Sense нет реквизитов Киевтеплоєнерго для оплаты услуг за тепло (UA923226690000026002311208020). Эти реквизиты указаны как официальные на сайте Киевтеплоэнерго
2. Хотел узнать , как давно поменялась логика для списания ОМП. Заметил у себя после расчетной даты списание с дебетной карты суммы ОМП (хотя расчетная дата следующая аж через месяц, карта в льготном периоде). Сейчас даже если у меня нет просроченной задолженности, карта находится в льготном периоде, и есть деньги на дебетной карте, сразу после расчетной даты будет списание ОМП, который относится к следующей расчетной дате? Ответ поддержки был такой:
Вроде бы у других банков с таким не сталкивался. И в Sense раньше никогда не было списаний с моей дебетной карты (но я возможно там не держал никогда средства под ОМП, теперь буду знать чтобы не держать средства на дебетной карте до конца расчетного периода).
Спасибо!
|