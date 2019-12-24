Sense Bank

Sense Bank
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 18:16

  Sense Bank написав:
  klug написав:Скажіть, а ОВДП у доларах банка вирішила не торгувати чи їх так швидко розбирають? Я десь тижні 2-3 моніторю і в тому розділі лише перекотиполе.

Загалом їх кількість менша, а також швидко розбирають, тож раджу моніторити після 14 години активніше 😊

З повагою, Володимир 💎

Персмен може викупити позачергово (тобто до відкриття назагал) замість клієнта?
Таку опцію надаєте?
idealstorm
Повідомлень: 1924
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 18:27

  idealstorm написав:
  Sense Bank написав:
  klug написав:Скажіть, а ОВДП у доларах банка вирішила не торгувати чи їх так швидко розбирають? Я десь тижні 2-3 моніторю і в тому розділі лише перекотиполе.

Загалом їх кількість менша, а також швидко розбирають, тож раджу моніторити після 14 години активніше 😊

З повагою, Володимир 💎

Персмен може викупити позачергово (тобто до відкриття назагал) замість клієнта?
Таку опцію надаєте?

Ні, подібних послуг не передбачено 🤔

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлень: 13312
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1451 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 19:18

  Striker написав:
  Sense Bank написав:Коли покупка пройде по рахунку, тоді ж і оформиться розстрочка, а заборгованість на умовах розстрочки — не впливає на списання РКО. Тож у будь-якому випадку приводів для хвилювання немає 😊

З повагою, Володимир 💎

Дякую. А як щодо цього твердження? :oops:
  Amethyst написав:А от розстрочка оформиться в час, відповідний поданню запиту на те оформлення. Тобто, якщо ввели ОТР-підвердження о 18:37, то о 18:37 активується і розстрочка :idea:

А де коли була покупка? Мона в приватні
У Вас же виписка є по подібним покупкам, там видно скільки часу проводиться
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6929
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 11:15

Re: Sense Bank

Панове а підкажіть будь ласочка для розуміння та практичного використання - нинішню ситуацію алгоритму дій банку по покупці по якій пропонувалась розстрочка і яка відбулась на межі РД. Тобто наприклад РД 20-е. Покупка 19-го одразу і пропозиція розстрочки, яка не була активована. Сума по рахунку провелась 21го. То якщо таку розстрочку активувати зараз - там не буде ніяких заморочок? Бо давно не мав кредитного ліміту, а колись давно пам'ятаю що така комбінація (покупка напередодні РД з проведенням після РД) - саме для розстрочки була не кошерною. Як з цим наразі?
І щоб 2 рази не вставати запитаю ще такий момент - якщо розстрочка платна - то щомісячний коміс по ній коли нараховується: - в РД? - в день місяця що = дню покупки? - в день місяця що = дню переведення в розстрочку? Тобто якщо взяти приклад описаний вище - то якщо таку активувати сьогодні - то 19 або 20 травня вже буде нарахована коміс по такій розстрочці чи ні?
Наперед дякую!
WallNutPen
 
Повідомлень: 1547
З нами з: 08.06.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 11:24

WallNutPen можете робити покупку 19 и одразу оформлювати розстрочку, як раз за 2-3 дні транзакция пройде по рахунку и таким чином вже розстрочка буде оформлена на новий термін розрахункового періоду після 20. Таким чином, не обов'язково чекати 20 число. В вашому випадку можете оформлювати розстрочку вже на проведену транзакцію, все буде Ок.
Але майте на увазі, безкоштовна (під умовні 0,01%) розстрочка діє тільки по карті Ред на строк 3 місяці.
lloydbanksua
Повідомлень: 1774
З нами з: 22.04.20
Подякував: 81 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 13:27

  WallNutPen написав:Панове а підкажіть будь ласочка для розуміння та практичного використання - нинішню ситуацію алгоритму дій банку по покупці по якій пропонувалась розстрочка і яка відбулась на межі РД. Тобто наприклад РД 20-е. Покупка 19-го одразу і пропозиція розстрочки, яка не була активована. Сума по рахунку провелась 21го. То якщо таку розстрочку активувати зараз - там не буде ніяких заморочок? Бо давно не мав кредитного ліміту, а колись давно пам'ятаю що така комбінація (покупка напередодні РД з проведенням після РД) - саме для розстрочки була не кошерною. Як з цим наразі?
І щоб 2 рази не вставати запитаю ще такий момент - якщо розстрочка платна - то щомісячний коміс по ній коли нараховується: - в РД? - в день місяця що = дню покупки? - в день місяця що = дню переведення в розстрочку? Тобто якщо взяти приклад описаний вище - то якщо таку активувати сьогодні - то 19 або 20 травня вже буде нарахована коміс по такій розстрочці чи ні?
Наперед дякую!

Напевно, ви маєте на увазі ситуацію, коли покупка виконана до РД, пройшла за рахунком до РД, а переведена в розстрочку вже після РД. Таким чином, сума покупки входить у суму для грейсу, і переведення в розстрочку не дає нічого.
Ознайомитися з деталями можна тут https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7786959890

Якщо розстрочка оформлена з комісією, то вона буде списана в розрахункову дату разом з основним платежем за розстрочкою ✅

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Повідомлень: 13312
З нами з: 18.02.13
Подякував: 187 раз.
Подякували: 1451 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 19:18

Re: Sense Bank

Розстрочку пільгову при оплаті карткою ред2 в додатку в "комунальні та інші послуги" від 1000грн з мсс4900 минулого та позаминулого місяця давали. Зараз ні. Що змінилося?
Повідомлень: 809
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 21:06

  alibob написав:Розстрочку пільгову при оплаті карткою ред2 в додатку в "комунальні та інші послуги" від 1000грн з мсс4900 минулого та позаминулого місяця давали. Зараз ні. Що змінилося?

Нічого не змінилося, просто випало червоне, а не чорне: viewtopic.php?p=5936257#p5936257
klug
 
Повідомлень: 9143
З нами з: 18.08.14
Подякував: 390 раз.
Подякували: 1291 раз.
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 21:35

  klug написав:
  alibob написав:Розстрочку пільгову при оплаті карткою ред2 в додатку в "комунальні та інші послуги" від 1000грн з мсс4900 минулого та позаминулого місяця давали. Зараз ні. Що змінилося?

Нічого не змінилося, просто випало червоне, а не чорне: viewtopic.php?p=5936257#p5936257

Дякую. Читав. Забув.
Повідомлень: 809
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 08:47

Наче пронесло. :)
Сума ще заблокована, РКО не нараховане. :D
Мабуть за день до і в день РД можна робити покупки. Але за 3-5 днів краще не ризикувати.
Striker
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3388
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3699 раз.
Подякували: 5930 раз.
 
