Товариство, підкажіть як працює "Швидкий": якщо у п'ятницю закинути кошти, то у понеділок вони вже впадуть на рахунок? На це впливає до чи після 19-ї відкрити депо або ж тут враховується лише календарна дата? Треба овернайт на вихідні, але промах в один день обійдеться дуже дорого.
Всё просто: проходит три полуночи по киевскому времени и утром (обычно часиков в 8-10, но могут и протормозить до полудня и дальше) падает на счёт. Да, если с пятницы, то в понедельник. Можно хоть за 5 минут до полуночи открывать. Выходные не имеют значения.