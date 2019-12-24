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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:13
Кащей написав:
Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.
Де є ті картки?
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:34
alibob написав: Sense Bank написав: alibob написав:
Питання за "Бонус за покупки Sense Мундіаль".
"50 бонусів за 5 транзакцій від 50грн кожна."
Ліміт є? Чи кожні 5х50=50 бонусів?
Чи 50 і все?
Акція разова, тож нарахування здійснюється лише за перші 5 транзакцій 😉
З повагою, Володимир 💎
Чому ж тоді в інших "Пропозиціях від банку" є: "Максимальна винагорода 50(100) бонусів", а в умовах цієї немає?
Інформація щодо обмеження вказана у правилах акції, посилання на які є безпосередньо у пропозиції 👌🏻
Додаткові умови потрібні, щоб коротко описати суть пропозиції 😊
З повагою, Володимир 💎
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Sense Bank
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 13:35
ukr0014959 написав: Кащей написав:
Ув. представитель Банка, вопрос по акции со скретч-картами, которые нужно стирать 7 дней подряд, принимает ли участие в этой акции карта АТБ? В условиях указано, что участвуют все кредитные карты, кроме кобрендинговых, но прямо карта АТБ не упоминается.
Де є ті картки?
Скретч-картки надають в індивідуальному порядку, їх можна знайти у розділі "Кешбек" 😊
З повагою, Володимир 💎
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13339
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 187 раз.
- Подякували: 1457 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
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