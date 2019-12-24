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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 чер, 2026 20:09
Julio написав:
зайшов у застосунок
так може в Чаті того застосунку і запитаєте? Це ж особиста інфа!
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Додано: Нед 14 чер, 2026 22:19
Sense Bank написав: ukr0014959 написав:
Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.
Умови виконані ?
*Андрій
Про що мова? Хочу мегого (втомився без футболу і боксу, яких нема в СвітТВ).
Що там за умови? Є лише Хамон, але майже не юзаю. Можу поюзати, якщо сильно треба
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Hotab
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Додано: Пон 15 чер, 2026 08:34
Julio написав:
380 67 602 42 03
Так, це дійсно може телефонувати бот «Алла», який інформує про необхідність оновлення даних щодо доходів 🙂
Відповідно до вимог НБУ, потрібно підтверджувати максимальні суми надходжень на рахунок. Банк може звертатися із запитом на документи у випадку, якщо загальний місячний оборот перевищує суму, яку ви зазначали при відкритті рахунку.
Це називається ризик-орієнтований підхід — він дозволяє банку діяти на випередження та забезпечувати безпеку фінансових операцій.
Щоб уникнути будь-яких обмежень або додаткових перевірок у майбутньому, достатньо просто надіслати документи, що підтверджують доходи, на електронну пошту ID_NBU_FO@sensebank.com.ua
Ми оновимо інформацію у вашому профілі, і подальше користування рахунком буде більш прозорим та комфортним для вас 😊
З повагою, Анастасія💗
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Пон 15 чер, 2026 10:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 10:10
Hotab написав: Sense Bank написав: ukr0014959 написав:
Феї та лорди, харош мелоч по карманах тирить. Граю кжен день в той футбол, а сьогодні замість підписки на мегого пише заплати 20 горіхів щоб серія не перервалась? Але ж Я кожен день в грі???
Лордів і фей немає вже більше року точно, тому вони точно не могли "стирить"😅
Для підписки головне набрати 3000 балів та здійснити 5 покупок від 50 грн за рахунок власних або кредитних коштів (Послідовність виконання умов не має значення). Якщо умови виконані, то прийде пуш/смс/повідомлення на Вайбер про це з посиланням на Мегого, де треба буде авторизуватись за фінансовим номером і там буде підписка.
Умови виконані ?
*Андрій
Про що мова? Хочу мегого (втомився без футболу і боксу, яких нема в СвітТВ).
Що там за умови? Є лише Хамон, але майже не юзаю. Можу поюзати, якщо сильно треба
Хамелеон підходить для отримання підписки MEGOGO 💛
Щоб її активувати, потрібно виконати кілька умов:
• зайти в гру Sense Мундіаль у розділі кешбек
• пограти певний час та набрати 3000 балів
• здійснити 5 покупок карткою від 50 грн
Після виконання умов вам надійде пуш‑повідомлення з підтвердженням 🎉
Далі заходите в MEGOGO за фінансовим номером — і підписка на місяць буде активована ✅
Зможете спокійно насолоджуватися переглядом футболу ⚽
Анастасія💗
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Додано: Пон 15 чер, 2026 17:10
Hotab написав:
Хочу мегого
Якщо шо, мегого закордоном не працює- не той ригіон.
UPD: Хоча нарід каже шо вроді запрацювало, надо якось перевірить.
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Додано: Сер 17 чер, 2026 17:41
Є 2 картки RED 2.0 та АТБ, обидві у мінусі, хочу перекинути трохи ліміту з АТБ на RED, але система не дає зменшити ліміт на АТБ. Доступний ліміт на АТБ більше 500 грн (я так розумію, що це мінімальний крок). Як треба, то я міг би докинути, але не хочеться дарма гасити завчасно, якщо причина у чомусь іншому. ОМП внесений, заблокованих операцій немає, штрафів та прострочок теж немає, на RED є розсточка. Довідку читав, нічого схожого саме на свій випадок не знайшов, крім частини "мінімальна сума обмежена пропозицією банку". Може у когось є ідеї?
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klug
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Додано: Сер 17 чер, 2026 18:00
klug написав:
Є 2 картки RED 2.0 та АТБ, обидві у мінусі, хочу перекинути трохи ліміту з АТБ на RED, але система не дає зменшити ліміт на АТБ. Доступний ліміт на АТБ більше 500 грн (я так розумію, що це мінімальний крок). Як треба, то я міг би докинути, але не хочеться дарма гасити завчасно, якщо причина у чомусь іншому. ОМП внесений, заблокованих операцій немає, штрафів та прострочок теж немає, на RED є розсточка. Довідку читав, нічого схожого саме на свій випадок не знайшов, крім частини "мінімальна сума обмежена пропозицією банку". Може у когось є ідеї?
Дякуємо за ваше звернення.
Звертаю увагу, що можливість зміни кредитного ліміту залежить від низки факторів та індивідуальних параметрів вашого рахунку.
Зокрема, ситуація може бути пов’язана з:
датою оформлення карткового продукту;
датою та станом обробки останнього часткового погашення заборгованості по картці АТБ (зарахування коштів може ще оброблятися системою);
наявністю операцій, які ще не списані остаточно.
У зазначених випадках система може тимчасово обмежувати можливість перерозподілу кредитного ліміту, навіть якщо доступний ліміт відображається у додатку.
З метою детальної перевірки саме вашої ситуації та надання коректного рішення рекомендуємо звернутися до служби підтримки. Наші фахівці перевірять усі параметри рахунку та допоможуть врегулювати питання щодо розподілу кредитного ліміту.
З повагою, Анастасія💗
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Додано: Сер 17 чер, 2026 19:48
klug написав:
(я так розумію, що це мінімальний крок)
Доступний ліміт повинен бути достатнім для погашення ОМП...
ще десь буля якась галімаття про +7% від заборгованості, я от в оце не вникав
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Amethyst
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Додано: Сер 17 чер, 2026 19:55
Amethyst написав:
Доступний ліміт повинен бути достатнім для погашення ОМП...
Не підходить.
Amethyst написав:
ще десь буля якась галімаття про +7% від заборгованост
Ось це може бути, якщо дійсно є така вимога.
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