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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:07
Shaman написав:
в моєму випадку якраз систем кілька тисяч перерозподілити не дозволяє. але це треба просто враховувати. при такій системі в кожного буде свій незнижаємий ліміт.
Для розгляду вашої ситуації по рахунку та проведення аналізу, будь ласка, напишіть нам на пошту help@sensebank.com.ua
або в зручний для вас канал підтримки. Якщо є кілька тисяч вільного ліміту, система загалом не має вас обмежувати, тому, щоб надати детальне пояснення, потрібно побачити ситуацію, як то кажуть, на власні очі.
Анастасія💗
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 12:24
Sense Bank написав:
Щодо «правила 7%» — такого обмеження в банку немає
на початку війни у 22му році, коли Алка почала різати вільні кошти на КЛ, у чаті хейтерів підіймали питання, чому НЕ ВСІ доступні кошти на КЛ можна ничкувати по різним карткам
І ось тоді виплила ця додаткова сума резервування під можливий овер від будь-якої карткової операції від типадоступного ліміту.. ще раз, не від самої операції, а від залишку КЛ після цієї операції... На час таки проведення операції по рахунку.
Зараз Алка ж тільки малює, шо операція по картці провелася миттєво, але алгоритм резервування, я так думаю, залишився ще від смузистів початку війни
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:52
Sense Bank написав:
Поясню по вашому випадку. Станом на 14.06 за карткою Red ваша заборгованість становила 48 864 грн при загальному ліміті 50 000 грн, тобто вільний залишок складав лише 1 136 грн
Ну коль пошла такая пьянка... Смотрите вы почемуто решили взять ситуацию по состоянию на 14 июня и она действительно по цыфрам была такая как вы описали. Но если бы вы обратили внимание на сроки моего обращения в поддержку то увидели что когда я обратился в первый раз - на счете было свободных ровно 2000. И не было никаких блокировок и не проведенных сумм, а перераспределить система не давала ничего совсем. А те траты которые последовали как раз планировалось провести новой картой, но поскольку получить лимит на нее не удалось - оплату пришлось делать за счет свободного лимита Реда. И я в принципе понимаю почему почему система не дает перераспределить лимит в описанном мною случае, и по этому поводу к банку никаких вопросов нет. Все чего бы мне хотелось либо где-то описанного размера каким должен быть свободный лимит от размера имеющегося долга чтобы система дала возможность лимит перераспределить. Ну или чтобы хотя бы поддержка владела тауой информацией и могла подсказать после пополнения на какую доп.сумму такая возможность у улиента появится. Потому как сейчас они такой информацией похоже не владеют.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:54
WallNutPen
Дякуємо, що порушили це питання та підсвітили нам цю проблему 👌🏻
Наразі питання в роботі, уточнюємо з приводу цієї особливості ✅
З повагою, Володимир 💎
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