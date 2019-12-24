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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 11:02

Re: Sense Bank

Дякую, спробував, спрацювало.
alibob
 
Повідомлень: 834
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Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 20:13

  Sense Bank написав:
  Water написав:Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?

Напишіть нам, будь ласка, у чат для перевірки виконання умов, якщо не отримали сповіщення.

Написав у чат. І що? Технічна проблема бла-бла-бла. Ми вас проінформуємо.
Дякую. Продовжую потихеньку виносить гроші з банки, завтра буде черговий винос після погашення ОВДП.
Water
 
Повідомлень: 4370
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 08:40

  Water написав:
  Sense Bank написав:
  Water написав:Набрав я 3400 балів, здійснив 5 платежів більше 50 гривень. І що? Поки-що ніяких пушів немає, Мундіаль пише 5 тисяч балів і зробить 3 платежа по 250 гривень. Це для чого, якійсь наступний етап?

Напишіть нам, будь ласка, у чат для перевірки виконання умов, якщо не отримали сповіщення.

Написав у чат. І що? Технічна проблема бла-бла-бла. Ми вас проінформуємо.
Дякую. Продовжую потихеньку виносить гроші з банки, завтра буде черговий винос після погашення ОВДП.

Ми радимо написати в чат для того, щоб ваше звернення зафіксували, і за фактом вирішення проблеми — сповістили ✅
Ми не радимо писати в чат чи інші канали не для отримання альтернативного рішення, адже якщо воно є, то ми з радістю допоможемо тут 🤗

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 10:42

Наразі проблеми з Sense-мундіаль вирішено
Підписки надаються, покупки враховуються, акції відображаються 👌🏻

Якщо ви виконали умови для отримання підписки (5 покупок на суму від 50 грн та 3000 балів) після 20.06.26, але не отримали її — необхідно зіграти в гру і протягом дня вона буде надана.
Якщо ви не отримали акцію 3*250 — необхідно зіграти в гру і акція буде надана, відповідно після її підключення враховуватимуться покупки в прогрес.
Якщо акція 3*250 вам надана, але виконані покупки не враховуються в прогрес — перевірте період підключення та дії акції, враховуватимуться лише покупки, зроблені після початку надання акції.

За наявності питань чи проблем — пишіть в особисті, будемо в індивідуальному порядку розбиратися 😊
Гарного дня!
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2026 20:34

  Sense Bank написав:Якщо ви виконали умови для отримання підписки (5 покупок на суму від 50 грн та 3000 балів) після 20.06.26, але не отримали її — необхідно зіграти в гру і протягом дня вона буде надана.

Оце спрацювало.
Але як я ранше повідомляв, Megogo MEGOPACK (Sense Bank) (Україна) недоступна в цьому регіоні.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 08:34

Re: Sense Bank

  Water написав:Але як я ранше повідомляв, Megogo MEGOPACK (Sense Bank) (Україна) недоступна в цьому регіоні.

Реєстрація в Megogo доступна лише за фінансовим номером телефону, який є українським. Використання закордонних номерів не підтримується.
Якщо в самому Megogo ви вказуєте український номер, але отримуєте цю помилку, радимо звернутися безпосередньо до служби підтримки Megogo для уточнення причини обмежень.
Також перевірте, чи не використовуєте сторонні VPN-сервіси або подібні інструменти.
Анастасія 💗
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 09:24

Sense Bank де кешью? Хто поїв :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 25 чер, 2026 09:48

  Мизантрóп написав:Sense Bank де кешью? Хто поїв :D

Вже повернули, були швиденькі технічні роботи
Анастасія💗
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
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