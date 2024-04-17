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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 10:56
Ferlakur написав: PUMB написав:Ferlakur
Вітаємо!
Дана функція задля зручності нашим клієнтам, аби вони мали нагадування та вчасно робили оплати, проте за Вашим бажанням ми, звичайно, зафіксуємо та розглянемо дану пропозицію.
Зручність клієнтам - це коли вони можуть самостійно обрати, отримувати повідомлення, чи ні.
А, іще, зробіть будь ласка, щоб квитанції по оплаті можна було відмітити і скачати за один раз, а не кожну окремо. Це особливо бажано, коли оплатив комуналку по трьох адресах по десять постачальників у кожній.
Вітаємо!
Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем. Дякуємо, що допомагаєте нам ставати кращими. Бажаємо Вам гарного і тихого дня!
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PUMB
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:00
PUMB написав:
Наразі Ваші пропозиції розглянуті та вже вирішуються на рівні технічних команд нашого банку. Остаточно доопрацювання будуть виконані виходячи з технічних можливостей систем.
Оце діло!
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Ferlakur
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:13
PUMB написав:quadro_tony_da
Вітаємо!
Хочемо зазначити, що, відповідно до діючих тарифів "ВсеКАРТА", перекази коштів на картку будь-якого банку України здійснюються без комісії, проте по кредитній карті "ВсеМОЖУ Online" будь-які перекази з рахунку (власні або кредитні кошти) відбуваються з комісією 2.99%.
Хіба?
В ДКБО (ст.88) написано: Перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь Клієнта Банку (у тому числі між власними рахунками Клієнта) без використання платіжної картки в межах залишку власних коштів:
- через Систему «Інтернет-банкінг» - Входить у вартість тарифу за перерахування грошових коштів з рахунку Клієнта Банку на користь клієнта іншого банку без використання платіжної картки
Для кредитних коштів - так, 2,99% (на тій же сторінці).
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Ferlakur
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- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 291 раз.
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