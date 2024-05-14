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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 534535536537

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ПУМБ 3.3 5 67
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
9
2- Погане. Некомпетентне.
18%
12
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
21
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
14
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 21:57

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:смішно

USD уже прожерли
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:19

Большое спасибо представителю банка.Помогли решить мой вопрос по возврату денег за платеж по неверным реквизитам
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:49

  flysoulfly написав:
  Goodman написав:більшість сидить в ГРН

смішно

Овдп та депозит у гривні,валюта банкам не потрібн@
sens
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 19:39

Re: ПУМБ

Шановний представник, є питання відносно віртуальної валютної ВсеКарти.
1. Дуже незручно коли на касі кажуть- йдіть випустіть собі пластик для того щоб зняти кошти які надійшли після закінчення депо (-150 грн. за випуск). Чому не прирівняти реальну і віртуальну картки при знятті в касі відділення якщо я і так надаю паспорт? або хоча б опцію сканування по nfc Google pay?
2. Якщо в мене закінчився депозит сумою більше 2 добових лімітів НБУ (умовно 5200USD) і придбав ще онлайн 1200 USD- за третє зняття впродовж місяця (залишкової частини тіла депозиту (200 USD) і купленої валюти онлайн (1200 USD)) спрацює комісія 1%, чи система налаштована та щоб розрізнити і комісії за депозитне тіло не буде? Чи перші два зняття депозиту не підпадають під ці 2 безкоштовні зняття (тарифи 2.1.9.1.6.) і третє зняття буде повністю безкоштовним?
Зображення
3. пункт тарифів 2.1.9.1. 'З використанням картки:' слід читати як 'З використанням пластикової картки:' ? Бо для мене незрозуміло чому оформивши віртуальну картку я не можу нею скористатись при знятті коштів в касі банку з аналогічними правами/обмеженнями що й з пластиковою карткою :roll:
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2024 20:06

andriy_z
Вітаємо!

Відкриття пластику до рахунку - це рекомендація для умов без комісійного зняття коштів. Також, перший пластик до рахунку безкоштовний. Щодо Вашої ситуації, то для зняття третьої частини суми, можна зачекати один календарний місяць, щоб уникнути комісію.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 17:30

Підвищили тільки що ліміт на 30к до 56к. Давайте акцію на безкоштовне зняття і переводи з кредитки. :roll:
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 18:07

Re: ПУМБ

  Striker написав:Давайте акцію на безкоштовне зняття і переводи з кредитки.

воно безкоштовне, тре з кешбеком
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 21:12

  chipmunk написав:
  Striker написав:Давайте акцію на безкоштовне зняття і переводи з кредитки.

воно безкоштовне, тре з кешбеком

https://www.pumb.ua/credit/can-all-online#download_file
2.99% за зняття або переказ грошей з кредліміту.
mogicanin1986
 
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