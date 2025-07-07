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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лип, 2025 13:10
Navegantes написав: Visky написав:Navegantes, NO PASARAN
А де повідомлялося, повідомляється про такі акції, чи є щось зараз з оплатою в іноземних сервісах, хто організатор, Віза-укр.?
Пуш-повідомлення приходить у додаток і завдання зʼявляється у «Вигоди» - «Мої нагороди»
Індивідуальні акції, хто отримав таке повідомлення, той приймає участь.
Дякую, перевірив ще, мені не приходило, навіть про обмеження по МСС 6211 не було, хоча мали б всім надіслати
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Додано: Пон 07 лип, 2025 16:47
Покращення?
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=
сукупний щомісячний дохід
заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк
Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 07 лип, 2025 17:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:02
Visky написав:
навіть про обмеження по МСС 6211 не було, хоча мали б всім надіслати
Та вони так поспішали заблокувати купівлю, що з інформуванням геть кепсько вийшло. Лише в кінці червня отямилися і прийняли зміни до ДКБО (вступлять в силу з 01/08/25), де врегулювали питання MCC 6211
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:16
flysoulfly написав:
Покращення?
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=
сукупний щомісячний дохід
заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк
Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували
Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?
П.С. подивився зараз в себе: на вхід 150к при осн.доході Х0к. На вихід 100к на місяць, 89999 на раз/на день.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:22
alibob написав: flysoulfly написав:
Покращення?
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=
сукупний щомісячний дохід
заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк
Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували
Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?
Ну якщо вліпили макс сум - 45, то і кредліміт зразу поріжуть до 45!
В мене поки 120 сукупного проти 150 макс при кредліміті 35.
В грудні був кредліміт 50, і в січні чото порізали до 20...потім ото по +5К додавали... Дивна кантора, чуток на #зеленелайно в цьому плані змахує
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:22
alibob написав: flysoulfly написав:
Покращення?
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=
сукупний щомісячний дохід
заробляєш на цей час 45Кгрн/місяць - лише стільки й дозволять занести в їхній банк
Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували
Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?
ну наприклад, А-Банк дає закритися. А потім блокує і запитує всі документи в такого олігарха.
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Додано: Пон 07 лип, 2025 17:35
alibob написав: flysoulfly написав:
Покращення?
Аппка сама ставить:
максимальна сума надходжень за місяць=
сукупний щомісячний дохід
Це давно тут така чухня? Раніш хоч на три "дозволену"суму помножували
Тобто?
Витратив з кредитки 100...200к, не дадуть закритися?
П.С. подивився зараз в себе: на вхід 150к при осн.доході Х0к. На вихід 100к на місяць, 89999 на раз/на день.
раніш у всіх така/схожа пропорція була. Спробуйте "оновити анкету"
( !!!Не треба!!!
)
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